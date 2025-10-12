¿Qué es y cómo funciona el silencio electoral?

Tegucigalpa, Honduras

El martes 25 de noviembre, en Honduras dará inicio el período de silencio electoral, según lo establecido en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Este período tiene como objetivo brindar a la ciudadanía un espacio de reflexión previo a las elecciones generales de 2025, permitiendo que los votantes tomen su decisión sin la influencia de campañas políticas o propaganda partidaria.

Durante el silencio electoral se prohíben todas las actividades proselitistas, incluyendo: manifestaciones públicas, difusión de propaganda política en medios tradicionales o digitales, publicación de encuestas o sondeos de opinión relacionados con el proceso electoral. Una vez que inicia el silencio electoral, los candidatos no tienen permitida la distribución de afiches y calcomanías, así como la realización de concentraciones, caravanas y caminatas, actividades se han incorporado en los últimos años a las estrategias de propaganda política.

La ley permite, sin embargo, que los candidatos expliquen o difundan sus programas de gobierno a través de medios de comunicación, siempre que no soliciten el voto directamente.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones económicas, incluyendo multas de hasta cuarenta salarios mínimos. El silencio electoral constituye una etapa clave dentro del proceso democrático hondureño, orientada a garantizar la libertad y la transparencia del voto ciudadano.

