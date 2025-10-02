  1. Inicio
CNE: estas son las empresas adjudicadas para imprimir papeletas electorales

El Consejo Nacional Electoral adjudicó contratos para impresión de papeletas y documentos electorales.

El CNE notificó la adjudicación de empresas encargadas de imprimir las papeletas electorales, incluyendo papelería, instructivos, manuales y herramientas de capacitación.

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la adjudicación de las empresas responsables de imprimir las papeletas de votación y demás documentos indispensables para las elecciones generales de 2025.

Según la certificación No. 1940-2025, la adjudicación se realizó a través de la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE).

Para la impresión de instructivos, manuales y materiales de capacitación electoral se asignó a seis empresas nacionales mediante un procedimiento especial contemplado en el presupuesto destinado a los comicios.

Las empresas contratadas son: Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico, Expresión Digital, Inversiones Print Media, Impresiones Postales, Gráfico Tegucigalpa y RR Donnelley de Honduras.

Certificación No. 1940-2025 del CNE.

Documentación esencial para las Juntas Receptoras de Votos

En el caso de los documentos esenciales y auxiliares de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), así como de las papeletas electorales de los niveles presidencial, Parlamento Centroamericano, Congreso Nacional y corporaciones municipales, el CNE aprobó la contratación de otras compañías.

Las firmas seleccionadas para esta tarea son: Suministros Técnicos (Sumitec), Grupo MPC Print Center, Impresiones Postales, Publigráficas, Papelería e Imprenta de Honduras, Industrias Gráficas Michelle, Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico, Lithopress Industrial, Industrias Montecristo, Expresión Digital e Inversiones Print Media.

El CNE avanza en la preparación de los comicios del 30 de noviembre, garantizando la disponibilidad de materiales en tiempo y forma para el proceso.

