CNE: estas son las empresas adjudicadas para imprimir papeletas electorales

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la adjudicación de las empresas responsables de imprimir las papeletas de votación y demás documentos indispensables para las elecciones generales de 2025.

Según la certificación No. 1940-2025, la adjudicación se realizó a través de la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE).

Para la impresión de instructivos, manuales y materiales de capacitación electoral se asignó a seis empresas nacionales mediante un procedimiento especial contemplado en el presupuesto destinado a los comicios.

Las empresas contratadas son: Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico, Expresión Digital, Inversiones Print Media, Impresiones Postales, Gráfico Tegucigalpa y RR Donnelley de Honduras.