CNE prohíbe la inauguración de obras públicas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La medida tendrá vigencia durante los 60 días previos a los comicios y busca garantizar la equidad electoral entre los partidos políticos y candidatos en contienda.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que, desde ayer miércoles 1 de octubre, quedó prohibida la inauguración de obras públicas en todo el país, como parte de las disposiciones establecidas en la Ley Electoral de Honduras de cara a las elecciones generales.

Según el comunicado No. 035-2024, la prohibición se limita a los actos y ceremonias oficiales en los que se anuncie o presente la entrega de proyectos financiados con fondos públicos, sin afectar la ejecución o finalización de las obras.

El CNE advirtió que quienes incumplan la disposición se exponen a sanciones que incluyen multas equivalentes a dos veces el salario mensual y, en caso de reincidencia, el doble de la sanción, además de la destitución del cargo.

Asimismo, recordó que únicamente se permitirán campañas de información institucional de las autoridades estatales y municipales, siempre que no incluyan la imagen, voz o firma de funcionarios, candidatos o partidos políticos.

Las excepciones aplican únicamente a campañas relacionadas con emergencias en salud, desastres naturales, protección civil y seguridad.

Finalmente, el órgano electoral exhortó a los funcionarios y empleados públicos a cumplir estrictamente la normativa y pidió a los medios de comunicación abstenerse de difundir actos prohibidos, reiterando que su colaboración es clave para garantizar procesos transparentes, democráticos y justos.