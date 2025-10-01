Libre solicita al CNE conexión del Trep con servidores de todos los partidos

El Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una solicitud formal para que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) se enlace directamente con los servidores de todas las fuerzas políticas durante las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
La petición fue enviada por la coordinación general de Libre, dirigida por el expresidente Manuel Zelaya Rosales.
En el documento, el partido oficialista plantea que las actas digitalizadas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) sean transmitidas de manera simultánea al servidor central del ente electoral y, de forma paralela, a los servidores de cada partido, sin pasar por procesos intermedios.
Libre argumenta que esta interconexión permitiría reducir riesgos de retrasos o posibles manipulaciones en el flujo de información.
Además, solicitó que el CNE autorice la presencia de representantes técnicos de los partidos en el Centro de Operaciones de Red (NOC), con el fin de supervisar en tiempo real el comportamiento de la red, validar los envíos y reforzar la transparencia del proceso.
El partido de gobierno también pidió acceso en línea y en tiempo real a las bitácoras de transmisión y a los registros de conexión de las empresas de telefonía celular contratadas para la transmisión de actas.
Cabe recordar que el Trep, aprobado de manera unánime por el Pleno del CNE, elimina la manipulación humana de las actas en la etapa preliminar, aunque mantiene tres mecanismos de verificación durante todo el proceso.
Elecciones generales 2025 en Honduras
Las elecciones generales en Honduras están programadas para celebrarse el domingo 30 de noviembre de 2025.
De los diez millones de habitantes que tiene Honduras, más de seis millones podrán ejercer el sufragio para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.
Los candidatos presidenciales con mayores opciones de triunfo son Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, que se define de izquierda); Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, los dos últimos conservadores.
Los dos restantes son Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata (PINU-SD) y Mario Rivera, de la Democracia Cristiana.