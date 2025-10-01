Jorge Cálix dice que su inclusión en papeleta fue un "trámite normal"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El diputado del Partido Liberal de Honduras (PLH), Jorge Cálix, respondió a las críticas sobre su aparición en la papeleta electoral por el departamento de Olancho, asegurando que su inclusión fue producto de un procedimiento legal y no de una supuesta manipulación. “Esta es la prueba de que mi inclusión en la papeleta el día sábado fue un trámite normal. El mismo que hicieron desde el 24 de septiembre con Hipólito Perdomo de Santa Bárbara. No hubo conspiración, no hubo hackeo, no hubo error. Solo un procedimiento legal normal”, manifestó el congresista liberal.

Cálix hizo referencia a un oficio emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fechado el 25 de septiembre de 2025, en el que se confirma la renuncia del candidato Samuel Armando de Jesús García Salgado, propietario por Olancho, y su sustitución por el propio Jorge Luis Cálix Espinal, en la posición #1 de la papeleta. El parlamentario cuestionó al oficialismo y a figuras del Partido Libre, señalando directamente al representante del oficialismo en el CNE: "El problema fue que Marlon Ochoa y todo el familión entraron en pánico cuando vieron mi foto en la papeleta". El congresista liberal reiteró su confianza en el proceso: "No importa lo que hagan, la justicia prevalecerá. ¡Con Salvador Nasralla vamos a rescatar Olancho!". El documento del CNE, suscrito por la secretaria general, Telma Cristina Martínez, confirma que la sustitución de candidatos fue presentada el 24 de septiembre y recibida formalmente, sin inconsistencias legales.

CNE retiró papeleta y separó de sus cargos a involucrados en la publicación