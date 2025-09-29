Solicitan al CNE aplicar la ley sin sesgos en resolución sobre Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras

“Los consejeros si van a aplicar la ley tiene que ser para todos, no puede ser para unos y para otros no. En la medida que ellos tomen decisiones basadas en ley aplicada igual para todos los partidos, en esa medida se van a ganar la confianza y la credibilidad”, indicó la analista política Julieta Castellanos .

En un extremo, sectores piden al órgano electoral aplicar la ley de forma pareja, tomando en cuenta precedente en casos anteriores que fueron resueltos favorablemente, como la inscripción de Hipólito Perdomo en Santa Bárbara, quien no resultó electo en las primarias.

La falta de un pronunciamiento formal sobre la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a la solicitud de inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho ha generado opiniones divididas dentro y fuera del Partido Liberal.

Agregó que “si ellos aplican la ley a unos y a otros no, se van a ver como subordinados obedeciendo órdenes de los caciques de los partidos”.

Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), manifestó que “así como el CNE resolvió denegar la participación de Jorge Cálix, deberían denegar la de Hipólito Perdomo por las mismas razones; la de Isis Cuéllar, que se supone fue expulsada, y la de Rodolfo Padilla, que se supone está inhabilitado”.

En otra posición, dirigentes liberales descartan que el partido enfrente un escenario de división. No obstante, aseguraron que agotarán todas las instancias legales para lograr la inscripción de Jorge Cálix, quien participó en las elecciones primarias como aspirante presidencial.

“Estamos a la espera que entre hoy o mañana el CNE se pronuncie y, de esa forma, agotar la vía expedita. Estamos unidos alrededor de nuestro candidato presidencial y lo que se quiere es una estrategia de partido para que se fortalezca en Olancho”, expresó el dirigente liberal Mariano Torres.

El secretario adjunto y una diseñadora junior fueron despedidos del CNE, luego que el diputado Jorge Cálix fuese añadido a las papeletas.