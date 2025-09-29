Jorge Cálix asegura que será candidato por Olancho: "Haré mi batalla"

Tegucigalpa.

El diputado Jorge Cálix denunció este fin de semana que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le está aplicando una legislación “que a nadie más le han aplicado en este país”, luego de que su nombre apareciera brevemente en la papeleta preliminar de diputados por Olancho del Partido Liberal, y luego fuera retirado de la plataforma oficial. Durante la tarde del sábado, Cálix figuraba en la casilla número 22 de la papeleta divulgada por el CNE. Sin embargo, horas después, la imagen fue eliminada y el sistema dejó de mostrar cualquier registro de su candidatura.

Ante la polémica, el CNE emitió el comunicado No. 033-2025, aclarando que el dirigente liberal no superó el proceso de validación porque ya participó en este mismo período electoral como aspirante presidencial, lo que le impide optar a otro cargo según la normativa vigente. Además, el organismo confirmó este domingo la separación de dos empleados que habrían estado involucrados en la publicación errónea de la papeleta.

COMUNICADO No. 034-2025

Consejo Nacional Electoral toma medidas en caso de publicación indebida de papeletas preliminares pic.twitter.com/u93gZg4GJU — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) September 29, 2025

“Yo voy a ser candidato por Olancho”

Pese a la resolución, Cálix aseguró que continuará con su proceso legal para lograr su inscripción. “Yo voy a ser candidato por Olancho; que no le queme a nadie. El 2 de octubre lo tienen ellos; los tiempos los marca la ley. Ellos no me van a decir de qué tengo derecho y de qué no. Voy a hacer uso de mi batalla legal”, manifestó en declaraciones públicas.

El parlamentario cuestionó la falta de coherencia del CNE y la confianza institucional en pleno proceso electoral: "Es triste e indignante lo que sucede. Que el CNE publique una papeleta y, 20 minutos después, diga que fue un error. ¿Qué pasará en las elecciones si ocurre algo así?", expresó. Cálix sostuvo que él mismo verificó su inclusión en la papeleta, la publicó en redes sociales y luego constató que la plataforma fue retirada. "Me mandaron la foto, entré al sistema, lo confirmé, lo publiqué, y después ya no salía. Dijeron que la página estaba caída", relató.

