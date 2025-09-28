CNE retira papeleta que mostraba a Jorge Cálix como candidato a diputado

Tegucigalpa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró el sábado que la aparición de Jorge Cálix como candidato a diputado por el Partido Liberal en Olancho fue producto de un error del sistema de divulgación, el cual ya fue corregido y retirado del portal oficial. La confusión surgió luego de que circulara una papeleta preliminar publicada por el propio CNE, en la que el nombre del exprecandidato presidencial figuraba en la casilla 22 de los aspirantes a diputados por ese departamento.

A través del comunicado oficial No. 033-2025, el organismo electoral explicó que Cálix no superó el proceso de validación para su inscripción, ya que no puede optar a otro cargo dentro del mismo proceso electoral después de haber participado como aspirante a la Presidencia. El CNE reiteró que se trató de un fallo técnico y ordenó retirar inmediatamente la papeleta de divulgación. Al intentar acceder nuevamente al documento, este ya no se encontraba disponible en el sitio web. Además, anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas del incidente y determinar posibles responsabilidades.