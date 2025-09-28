  1. Inicio
CNE retira papeleta que mostraba a Jorge Cálix como candidato a diputado

La confusión surgió luego de que circulara una papeleta preliminar publicada por el propio CNE con el nombre de Cálix en una casilla a diputado por Olancho

El ex precandidato presidencial Jorge Cálix votando e Tegucigalpa durante elecciones primarias.

 Fotografía: Álex Pérez
Tegucigalpa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró el sábado que la aparición de Jorge Cálix como candidato a diputado por el Partido Liberal en Olancho fue producto de un error del sistema de divulgación, el cual ya fue corregido y retirado del portal oficial.

La confusión surgió luego de que circulara una papeleta preliminar publicada por el propio CNE, en la que el nombre del exprecandidato presidencial figuraba en la casilla 22 de los aspirantes a diputados por ese departamento.

Primera en la papeleta: Isis Cuéllar intensifica su campaña pese a informe del TSC

A través del comunicado oficial No. 033-2025, el organismo electoral explicó que Cálix no superó el proceso de validación para su inscripción, ya que no puede optar a otro cargo dentro del mismo proceso electoral después de haber participado como aspirante a la Presidencia.

El CNE reiteró que se trató de un fallo técnico y ordenó retirar inmediatamente la papeleta de divulgación. Al intentar acceder nuevamente al documento, este ya no se encontraba disponible en el sitio web. Además, anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas del incidente y determinar posibles responsabilidades.

Maribel Espinoza aclara que no impugnará inscripción de Jorge Cálix

En los últimos días se había especulado sobre la sustitución de Samuel García por Cálix en la planilla liberal de Olancho, un escenario que el propio político había comparado con casos previos, como los de Mauricio Oliva en 2021 e Hipólito Perdomo en Santa Bárbara. No obstante, el CNE descartó oficialmente su participación en la contienda legislativa.

