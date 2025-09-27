Primera en la papeleta: Isis Cuéllar intensifica su campaña pese a informe del TSC

Tegucigalpa.

A 65 días de las elecciones internas, la diputada por Copán Isis Cuéllar continúa activa en su campaña política a pesar de un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que la señala como figura central en un presunto esquema de desvío de fondos públicos destinados a programas sociales. “65 días para nuestra victoria, Isis Diputada”, escribió la parlamentaria en sus redes sociales junto a una fotografía tomada durante la inauguración de un proyecto de graderías en el estadio Fredy Pérez, en La Unión, Copán.

El documento remitido por el TSC al Ministerio Público (MP) detalla irregularidades en la ejecución de obras y uso de recursos, incluyendo proyectos no realizados, cotizaciones idénticas en distintos expedientes, facturas inconsistentes y empresas que negaron haber vendido los bienes reportados. Pese a estos señalamientos, Cuéllar mantiene su candidatura y encabeza la papeleta por el partido Libertad y Refundación (Libre) en Copán, donde figura en la casilla 8, según las imágenes de muestra divulgadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde la difusión del video que destapó las supuestas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la congresista no ha regresado al Congreso Nacional. Sin embargo, no ha detenido su actividad proselitista, publicando con frecuencia en sus redes las obras gestionadas desde su cargo legislativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.