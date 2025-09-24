José Cardona sobre desvío de fondos: "No participé ni tenía conocimiento"

Tegucigalpa, Honduras.

El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona Erazo , negó haber tenido conocimiento o participación directa en el manejo de los fondos de ayudas sociales vinculados a la diputada Isis Cuéllar , señalada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Mediante un oficio remitido el 27 de agosto de 2025 al equipo de auditoría del TSC, Cardona respondió a 16 preguntas relacionadas con la ejecución del Fondo de Administración Solidaria (FAS), del Congreso Nacional, en el departamento de Copán. En reiteradas ocasiones, el exfuncionario sostuvo que la administración, supervisión y liquidación de las solicitudes correspondían al Comité Técnico Interno del FAS y no a su despacho ministerial. “Desconocí en todo momento dichas solicitudes... era imposible, por la naturaleza de mi investidura y mi agenda, estar al pendiente del detalle-especificidad de las mismas”, aseguró en el informe al que LA PRENSA Premium tuvo acceso. Las declaraciones de Cardona son parte del informe del TSC difundido el martes a medios de comunicación, pero remitido hace dos semanas al Ministerio Público. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El documento fue publicado casi tres meses después de que trascendiera un video donde se escucha a la diputada oficialista Isis Cuéllar dialogar con el entonces secretario de Sedesol, describiendo la forma en que se distribuyeron recursos a estructuras del partido. Esto provocó cuestionamientos sobre posibles irregularidades en la asignación de recursos, ​​en medio de un esquema donde varios diputados servían como intermediarios para proponer beneficiarios.

Respuestas

En sus declaraciones, Cardona insistió en que Sedesol operaba con limitaciones financieras que hacían imposible ejecutar supervisiones en campo, específicamente en Copán. “No se hicieron verificaciones ni supervisiones... la Sedesol es una secretaría muy grande con un presupuesto muy reducido, casi siempre en déficit”, explicó. En cuanto a la selección de beneficiarios, Cardona remarcó que era una responsabilidad exclusiva de los congresistas y la revisión y análisis de las solicitudes correspondían al Comité Técnico Interno del FAS. Continuando con las declaraciones de Cardona, él aseguró ante el TSC que el Acuerdo Ministerial N° 083-A-SEDESOI-2023 nunca fue aprobado porque “contradecía” las funciones técnicas de esa institución. “En diversas pláticas con la Secretaría de la Presidencia se nos indicó que esa directriz tenía un carácter moral y que la Presidenta no quería que el reglamento tergiversara la naturaleza de la Sedesol, un ente al que ella había dado instrucciones estrictamente técnicas”, explicó. El exfuncionario señaló que, pese a los intentos de la Sedesol por subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica Presidencial (UTP), el acuerdo no se publicó debido a instrucciones superiores. Tras semanas de discusiones, el Congreso Nacional resolvió el impasse aprobando que el remanente del Fondo de Aportaciones Sociales (FAS) de 2023 se incluyera en el Presupuesto General de 2024. Esto permitió a la institución ejecutar los recursos bajo el reglamento de ayudas sociales vigente desde 2022 (Acuerdo Ministerial N° 009-C-SEDESOL-2022). “Al estar programado directamente a la Sedesol, pudimos proceder con el reglamento ya publicado, respaldando cada fondo con la revisión y aprobación del Comité Técnico Interno del FAS”, añadió el exministro, en alusión a los recursos gestionados también por la diputada Cuéllar. El exsecretario reiteró que desconocía las acciones puntuales realizadas en Copán y que su papel se limitaba a dar lineamientos técnicos a la Secretaría. “No participé de dichas acciones ni he tenido comunicación alguna ni con la diputada Cuéllar ni con su equipo”, concluyó. Además del TSC, la presidenta Xiomara Castro ordenó investigar el caso a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pero según su titular Sergio Coello, el informe todavía no ha sido concluido. “Seguimos trabajando en el informe que la presidenta Xiomara Castro nos ha requerido en el marco de todo lo que representa la administración de dichos recursos. Hemos avanzado, creo que un 80%, pero no lo hemos concluido”, declaró.

Informe