José Cardona sobre desvío de fondos: "No participé ni tenía conocimiento"

El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/jose-carlos-cardona-renuncia-ministro-sedesol-corrupcion-PB26417932">José Carlos Cardona Erazo</a> , negó haber tenido conocimiento o participación directa en el manejo de los fondos de ayudas sociales vinculados a la diputada <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/tsc-isis-cuellar-informe-esquema-investigacion-sedesol-BI27490980">Isis Cuéllar</a> , señalada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).