Maribel Espinoza aclara que no impugnará inscripción de Jorge Cálix

Tegucigalpa.

Ayer trascendió que Espinoza, congresista por Yoro, impugnaría ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la solicitud del Partido Liberal, anunciada por el presidente del partido, Roberto Conteras , el miércoles.

Maribel Espinoza , diputada y ex precandidata presidencial liberal, aclaró que no impugnará la solicitud de candidatura a diputado por Olancho de Jorge Cálix en sustitución de Samuel García .

Espinoza declaró a principio de la semana que no tomaría una nominación como candidata a diputada a pesar de ofrecimientos dentro de su partido y consideró que no era ético.

"Por lo anterior, es faltarme al respeto, esparcir el falso rumor que dice que impugnare la solicitud de inscripción del abogado Jorge Cálix como candidato a diputado", añadió.

"No es de mi incumbencia las decisiones personales de otros correligionarios adopten", escribió en X Espinoza respecto a la solicitud liberal para la inscripción de Cálix

Ante la circulación de malintencionados y falsos rumores, cuyas bajezas tienen por finalidad perjudicarme y perjudicar a mi querido Partido Liberal, me veo en la necesidad de exponer lo siguiente: I.- Deje públicamente fijada mi decisión personal fundada en una posición... pic.twitter.com/44XoLB4JBx

"Es el CNE, la autoridad que con la atribución y competencia que se deriva de la ley, quien deberá emitir la resolución que en derecho corresponda sobre la solicitud presentada a favor de mi correligionario Jorge Cálix", concluyó.

La solicitud de inscripción de la candidatura del diputado liberal Jorge Cálix por el departamento de Olancho abrió un nuevo capítulo de debate político y legal.

La petición, presentada por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCPL) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), busca que Cálix ocupe la vacante dejada por la renuncia del congresista Samuel García.

Dentro y fuera del instituto político de la insignia rojo y blanco comenzaron a escucharse voces encontradas: unos defienden la posibilidad de inscribir al actual parlamentario, mientras otros aseguran que la ley lo impide.

Juristas consultados advierten que la Ley Electoral contiene artículos que podrían inhabilitarlo por haber participado en el ciclo electoral primario como precandidato presidencial por el Partido Liberal.

No obstante, también existen apartados que, según interpretaciones, lo habilitan al cumplir con requisitos básicos. La controversia crece con la mención de antecedentes similares en procesos anteriores, que podrían ser invocados por cualquiera de las partes. Para algunos analistas, el caso se perfila como una prueba de fuego para el CNE.

"Le corresponde al Partido Liberal hacer la propuesta sobre quién va a ocupar esa vacancia y, en este caso, el apoderado legal del partido acreditado ante el CNE ha presentado una solicitud pidiendo que esa vacancia se nombre al abogado Jorge Cálix. Será el CNE que tendrá que determinar si el abogado cumple con los requisitos de ley", explicó Germán Lobo, exconsejero del CNE.

El exfuncionario reiteró que "también tendrá que analizar si existe algún precedente sobre este particular y de eso resolver si hay admisión o denegación".

Recordó que uno de los antecedentes más cercanos se dio en las elecciones de 2021, mismo año en que se reformó la normativa vigente, cuando Mauricio Oliva, expresidente del Congreso Nacional, tras no lograr el triunfo en los comicios internos, fue inscrito antes de las generales como candidato al Parlamento Centroamericano (Parlacen) en el mismo ciclo electoral.