Jorge Cálix acepta tomar candidatura a diputado por Olancho

Tegucigalpa.

García, actual diputado y primero en la papeleta liberal por Olancho , renunció anoche a su aspiración reeleccionista.

Jorge Cálix , diputado liberal por Francisco Morazán y ex precandidato presidencial liberal, aceptó ser propuesto como candidato a la reelección legislativa por el departamento de Olancho en sustitución de Samuel García .

"Será un honor", dijo Cálix a la propuesta de convertirse en candidato a diputado por Olancho. "En Olancho también ganaremos con Salvador Nasralla ", añadió.

Cálix confirmó que aceptó la nominación a través de un video que publicó en sus redes sociales, en el que habla por teléfono con Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

En Olancho también ganaremos junto a @SalvaPresidente y el @PLHonduras 🇦🇹🇭🇳💪 @RobertoContreM pic.twitter.com/MGwvtX8OQN

El exmiembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y aspirante liberal, Germán Lobo, confirmó que "mientras los partidos políticos no le hayan dado el visto bueno a la papeleta, hay espacio, porque el Consejo Nacional Electoral no ha mandado estos diseños a las imprentas; por lo tanto, sí hay espacio para hacer cualquier incorporación de fotografías y nombres del sustituto", explicó Lobo.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La propuesta de Cálix, sin embargo, choca con una notificación enviada el 17 de septiembre por el candidato presidencial liberal, Salvador Nasralla, al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal.

En el escrito, Nasralla enfatizó que ningún dirigente derrotado en las elecciones primarias del 9 de marzo puede ser inscrito como sustituto.

"Todas las sustituciones deberán realizarse con ciudadanos que no participaron en la contienda primaria, garantizando de esta manera el respeto a la ley, la coherencia política y el fortalecimiento de la confianza ciudadana", expresó el candidato, citando el artículo 115, numeral 10 de la Ley Electoral.

La tensión interna coloca al Partido Liberal en una encrucijada: mientras sectores promueven la incorporación de Cálix por su peso político, la directriz de Nasralla busca blindar las planillas con nuevos rostros.

El caso ahora dependerá de la decisión que adopte el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y del criterio que emita el CNE antes de la impresión oficial de las papeletas electorales.