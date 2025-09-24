CNE sin definir voto en el extranjero: 250,000 DNI sin entregar

Tegucigalpa, Honduras

Las dudas giran en torno a la irregular entrega del Documento Nacional de Identificación en los consulados de Estados Unidos, donde permanecen retenidos más de 250,000 DNI, y a la disponibilidad presupuestaria del CNE para organizar el proceso.

El debate sobre la habilitación del voto en el extranjero se mantiene abierto, sin que exista una definición clara del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Ese es un problema que tendría que valorar el Consejo Nacional Electoral, y ninguno de los tres miembros tiene el valor de decir ahorita que no se monte el proceso. Creo que solo Marlon Ochoa estaría deseoso de que se monte el proceso electoral en el extranjero”, indicó el exmagistrado suplente del extinto Tribunal Nacional de Elecciones, Fernando Anduray.

Continuó: “Siento que ni en el Partido Nacional ni en el Partido Liberal nadie tiene el valor de decir ahorita que no se monte el proceso, ni hay confianza de decir eso, porque sería entregar una posibilidad de fraude escandaloso ese voto en el exterior”.

El exconsejero del CNE, Germán Lobo, reiteró que “la decisión la debe tomar el órgano electoral, y esa decisión debería ser ya, porque también los partidos políticos deben organizarse y tienen que montar su propia plataforma en el exterior”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Lobo sostuvo que “la duda que tenemos nosotros es: ¿será que solo entregaron las tarjetas de Libre? Porque también existen experiencias en Ecuador, donde el señor Correa, con voto del exterior, es que logró ser presidente, y es uno de los asesores del gobierno”.

Se estima que más de 400,000 hondureños en el exterior estén habilitados para ejercer el sufragio, en contraste con la elevada cifra frente a los 15,696 que se habilitó en los pasados comicios de 2021.