CNE reubica 27 centros de votación y aprueba 16 más, conoce cuáles

Tegucigalpa, Honduras

De las 29 solicitudes presentadas ante el CNE para instalar nuevos espacios, el organismo electoral aprobó 16 y denegó 13.

Para los comicios del 30 de noviembre estarán habilitados 5,757 centros de votación en todo el país y el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó sobre la apertura de 16 nuevos centros de votación.

En el municipio de Copán Ruinas se habilitarán cuatro centros en las escuelas Las Brisas, Morazánica, Embajada de Japón y Celio Arías. En Marcovia, Choluteca, se autorizó un nuevo centro en la escuela Gustavo Simón Núñez.

En el departamento de Francisco Morazán, se aprobaron como centros de votación la escuela Rural Mixta Ingeniero César Salgado, la escuela República de España, la escuela Francisco Morazán, el centro escolar básico Francisco Reyes, la escuela Dr. Ramón Rosa, la escuela Enmanuel y el CEB Álvaro Contreras.

En el municipio de Jocón, Yoro, se habilitarán la escuela José Cecilio del Valle, la escuela Blas Ramos López, la escuela Francisco Morazán y la escuela Las Brisas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La certificación también oficializa la actualización de la División Política Geográfica Electoral, que regirá en los comicios, e incluye la reubicación de 27 centros de votación.

De forma permanente, el centro ubicado en Gualtaya, Copán, que funcionaba en la escuela Pedro Nufio, pasará al CEB Pedro Nufio. En Santa Rita, Yoro, el centro de la escuela Carlos Gabriel Kattan será trasladado a la escuela Juan Lindo.

En Santa Bárbara, el centro de la escuela Pompilio Ortega se trasladará al Centro Comunal Tiliapita. En El Caulote, Olancho, el centro de votación pasará a la escuela Ramón Villeda Morales. En la comunidad de Buena Vista, Yoro, las urnas que se ubicaban en la escuela Francisco Murillo Soto se trasladarán a la escuela Héctor Danilo Moya.

En Francisco Morazán, el centro electoral del instituto Polivalente Juan Calvino se trasladará al CEB Miguel Andonie Fernández; mientras que las urnas que se instalaban en el Conservatorio Nacional de Música pasarán al Instituto Héctor Pineda Ugarte.