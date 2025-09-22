Última posición en la papeleta: así competirán los candidatos independientes

Tegucigalpa, Honduras.

Los municipios de Jacaleapa, El Paraíso; Humuya y La Villa de San Antonio, en Comayagua; Amapala, Valle; Tatumbla, Francisco Morazán; y Arenal, Yoro, son los lugares donde candidatos independientes competirán por la alcaldía.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la inclusión de seis candidaturas independientes a nivel municipal, que serán incorporadas en la papeleta electoral y ubicadas en la última posición.

Señaló que "en esos seis municipios aparecerá la imagen del candidato o candidata independiente en la última posición de la papeleta, es decir, al fondo, a la derecha y tendrán ese elemento adicional, particularmente con los cinco partidos que participaron".

Fuentes explicó que en el caso de partidos emergentes que no presentaron las planillas completas a nivel municipal, habrá papeletas donde aparecerá la casilla en blanco.

"No esperemos como ciudadanos que llegue el 30 de noviembre para saber como estarán confeccionadas las papeletas en la cual votaré, ingresen a la página del CNE y allí podrán previsualizar las papeletas de todos los niveles electivos de todo el país", indicó.