  1. Inicio
  2. · Honduras

Última posición en la papeleta: así competirán los candidatos independientes

Seis candidaturas sin partido competirán por alcaldías en municipios. El CNE también advierte casillas en blanco por planillas incompletas en corporaciones municipales

Última posición en la papeleta: así competirán los candidatos independientes

El Consejo Nacional Electoral avanza en el cronograma para las elecciones del 30 de noviembre.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la inclusión de seis candidaturas independientes a nivel municipal, que serán incorporadas en la papeleta electoral y ubicadas en la última posición.

Los municipios de Jacaleapa, El Paraíso; Humuya y La Villa de San Antonio, en Comayagua; Amapala, Valle; Tatumbla, Francisco Morazán; y Arenal, Yoro, son los lugares donde candidatos independientes competirán por la alcaldía.

Equipo antibombas inspecciona el CNE tras alerta por presunto artefacto explosivo

Señaló que "en esos seis municipios aparecerá la imagen del candidato o candidata independiente en la última posición de la papeleta, es decir, al fondo, a la derecha y tendrán ese elemento adicional, particularmente con los cinco partidos que participaron".

Fuentes explicó que en el caso de partidos emergentes que no presentaron las planillas completas a nivel municipal, habrá papeletas donde aparecerá la casilla en blanco.

"No esperemos como ciudadanos que llegue el 30 de noviembre para saber como estarán confeccionadas las papeletas en la cual votaré, ingresen a la página del CNE y allí podrán previsualizar las papeletas de todos los niveles electivos de todo el país", indicó.

Nasry Asfura promete inversión y traslado de ministerios durante visita a Choloma

Este martes 23 de septiembre vence el plazo para que los candidatos en los distintos niveles electivos puedan hacer la actualización o cambio de la fotografía que aparecerá en la papeleta electoral el próximo 30 de noviembre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias