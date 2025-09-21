Nasry Asfura promete inversión y traslado de ministerios durante visita a Choloma

Choloma, Cortés.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Asfura aseguró propuestas de empleo en beneficio de los hondureños.

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura , reafirmó su compromiso de trabajar por la transformación del país durante su visita a Choloma, Cortés .

“Vamos a trabajar en 4 años como si fueran 8, con obras, proyectos y programas sociales que salven vidas y devuelvan la esperanza”, manifestó en su cuenta de Facebook.

El aspirante nacionalista señaló que uno de sus planes es trasladar ministerios hacia el departamento de Cortés, con el fin de agilizar trámites y descentralizar la administración pública.



Asimismo, prometió la construcción de pasos a desnivel en puntos estratégicos de la zona norte, donde la infraestructura vial es una de las principales demandas de la población.



Asfura destacó que su propuesta se centra en generar inversión, impulsar cambios y abrir nuevas oportunidades para los hondureños.



El pasado lunes 1 de septiembre arrancó formalmente el período de propaganda electoral, lo que habilita a los partidos políticos y candidatos a difundir sus mensajes y promover su imagen rumbo a las elecciones generales.



La fase del propaganda electoral culmina cinco días antes de los comicios con el inicio del silencio electoral.

Durante este lapso, se permite el desarrollo de actividades proselitistas dentro de los límites que establece la Ley Electoral, la cual regula aspectos como el uso de medios, encuestas, concentraciones públicas y otras formas de campaña.