CNE abre ofertas para la impresión de papeletas de Elecciones Generales

Tegucigalpa, Honduras

En cumplimiento de la Ley Electoral y del Presupuesto Especial para Elecciones Generales, las propuestas presentadas por las empresas oferentes incluyen los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en los pliegos de condiciones.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) llevó a cabo este viernes el acto público de recepción y apertura de ofertas para el proceso de contratación especial, destinado a la impresión de documentos esenciales y auxiliares de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), así como de papeletas electorales de los niveles presidencial, Parlamento Centroamericano, Congreso Nacional y corporaciones municipales, de cara a las Elecciones Generales 2025.

El acto de apertura se realizó de manera pública en las instalaciones del CNE, ubicadas en el barrio San Felipe, con la participación de la Comisión de Apertura designada por el Pleno de Consejeros Electorales. Durante la actividad se levantó el acta correspondiente, registrando formalmente las ofertas recibidas.

Con este procedimiento, el CNE reafirma su compromiso de garantizar la transparencia y la seguridad en la adquisición de materiales electorales, asegurando que estén listos y disponibles para el buen desarrollo del proceso electoral que se celebrará en noviembre de 2025.

Asimismo, las autoridades electorales reiteraron la importancia de que todos los documentos y papeletas cumplan con los estándares de calidad requeridos, a fin de mantener la confianza del electorado y la integridad del proceso.

El CNE continuará con las evaluaciones técnicas y legales de las ofertas recibidas, en cumplimiento con los plazos establecidos en la Ley Electoral, para posteriormente adjudicar el contrato a la empresa que cumpla con todos los requisitos.