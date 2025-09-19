Xiomara Castro se reúne con el papa León XIV: estos temas abordaron

Ciudad del Vaticano.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunió este viernes en Roma con el papa León XIV, en su primera visita oficial al Vaticano con León como sumo pontífice. León XIV recibió esta mañana a Castro en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano. Posteriormente, se reunió con el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado, acompañado por monseñor Paul R. Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

Durante la conversación en la Secretaría de Estado, se hizo referencia a las buenas relaciones entre Honduras y la Santa Sede. A continuación, se abordó el papel tanto de la Iglesia como del Estado en el ámbito social, educativo y de la atención a los migrantes, informó el Vaticano. "En la conversación se han tocado otros temas de interés común sobre la actualidad sociopolítica del país y de la región", termina la escueta nota vaticana.

La mandataria se encuentra en Roma desde este miércoles y viajó acompañada de sus hijos Héctor y Zoe, y miembros de su equipo de prensa, informaron los medios hondureños. Y le obsequió con un cuadro en el que el pontífice estadounidense aparece junto a la patrona de Honduras, Nuestra Señora de Suyapa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.