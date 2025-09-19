  1. Inicio
Xiomara Castro se reúne con el papa León XIV: estos temas abordaron

La mandataria viajó desde el miércoles a Roma para reunirse con el papa León XIV. También se reunió en audiencia con Pietro Parolín, secretario de Estado del Vaticano

El papa León XIV y Xiomara Castro se saludan este viernes en el Vaticano.

Fotografía: cortesía Suyapa Medios
Ciudad del Vaticano.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunió este viernes en Roma con el papa León XIV, en su primera visita oficial al Vaticano con León como sumo pontífice.

León XIV recibió esta mañana a Castro en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano. Posteriormente, se reunió con el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado, acompañado por monseñor Paul R. Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

Papa León XIV es honrado con sombrero de junco y bandera de Honduras

Durante la conversación en la Secretaría de Estado, se hizo referencia a las buenas relaciones entre Honduras y la Santa Sede. A continuación, se abordó el papel tanto de la Iglesia como del Estado en el ámbito social, educativo y de la atención a los migrantes, informó el Vaticano.

"En la conversación se han tocado otros temas de interés común sobre la actualidad sociopolítica del país y de la región", termina la escueta nota vaticana.

La mandataria se encuentra en Roma desde este miércoles y viajó acompañada de sus hijos Héctor y Zoe, y miembros de su equipo de prensa, informaron los medios hondureños. Y le obsequió con un cuadro en el que el pontífice estadounidense aparece junto a la patrona de Honduras, Nuestra Señora de Suyapa.

El Papa pide evitar la violencia política en EEUU tras asesinato de Charlie Kirk

Castro pudo reunirse con el papa Francisco en octubre de 2022 y también participo en el funeral del pontífice argentino el pasado 26 de abril.

