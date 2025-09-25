"Si la ley le permite ingresar, hay que cumplir": Nasralla sobre candidatura a Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras

La reacción se produjo luego de que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPLH) comunicara formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) su intención de sustituir a García Salgado en la papeleta por el diputado y exprecandidato presidencial Jorge Cálix.

Que desconocía la solicitud presentada para sustituir la candidatura del diputado Samuel Armando de Jesús García Salgado y asignarla al congresista Jorge Luis Cálix Espinal , confesó Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal.

“Según entendía yo, cuando alguien no sale electo en la elección primaria queda automáticamente descartado para la elección general, pero en Honduras siempre se acomoda la ley. Si la ley le permite ingresar, hay que cumplir”, expresó Salvador Nasralla.

El diputado Jorge Cálix participó en las elecciones primarias el 10 de marzo de 2025 como precandidato presidencial del Partido Liberal, contienda de la cual Nasralla quedó candidato.

La solicitud, fundamentada en artículos de la Constitución de la República y de la Ley Electoral de Honduras, pide al CNE admitir la petición y oficializar la inclusión de Cálix como sustituto en la posición número uno de la planilla de diputados propietarios por Olancho.

“Por este acto se hace una nueva propuesta del candidato (...) en virtud que, según lo establecido en la Ley Electoral de Honduras vigente, le corresponde a la Autoridad Central Partidaria efectuar la sustitución de mérito”, señala el documento enviado al CNE.

No obstante, esta postura del Central Ejecutivo contrasta con declaraciones recientes de Nasralla, quien había solicitado que las sustituciones no recayeran en dirigentes que participaron en las elecciones primarias de marzo y que resultaron derrotados.