Tres diputados del PSH se unen en coalición al Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras

Tres diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH) se unen a las filas del Partido Liberal en una alianza de hecho, luego que el instituto político no fuese inscrito para participar en las elecciones generales del 30 de noviembre.

Los diputados Carlos Umaña, Rolando Barahona y Fátima Mena indicaron que se unirán a través de una coalición en apoyo a la candidatura del ingeniero Salvador Nasralla.

“Queremos anunciar que es una alianza de hecho como un acto de patriotismo, este es el inicio de una gran coalición ciudadana”, indicó la parlamentaria Fátima Mena.

La presidenta del PSH, señaló que más allá de los cargos se unirán al Partido Liberal únicamente para apoyar a su candidato y al movimiento.

“Fátima no viene a ningún cargo, los otros dos (Carlos Umaña y Rolando Barahona) vamos a ver si hay oportunidad. En este momento es una alianza para conformar una gran coalición”, explicó el candidato del PL, Salvador Nasralla.

Se conoció que el diputado Umaña sustituirá a Pablo Gómez, quien pasará a ser suplente