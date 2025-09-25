CNE someterá a revisión la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado

Tegucigalpa, Honduras

La solicitud de inscripción de la candidatura del diputado liberal Jorge Cálix por el departamento de Olancho abrió un nuevo capítulo de debate político y legal. La petición, presentada por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCPL) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), busca que Cálix ocupe la vacante dejada por la renuncia del congresista Samuel García. Dentro y fuera del instituto político de la insignia rojo y blanco comenzaron a escucharse voces encontradas: unos defienden la posibilidad de inscribir al actual parlamentario, mientras otros aseguran que la ley lo impide.

Juristas consultados advierten que la Ley Electoral contiene artículos que podrían inhabilitarlo por haber participado en el ciclo electoral primario como precandidato presidencial por el Partido Liberal. No obstante, también existen apartados que, según interpretaciones, lo habilitan al cumplir con requisitos básicos. La controversia crece con la mención de antecedentes similares en procesos anteriores, que podrían ser invocados por cualquiera de las partes. Para algunos analistas, el caso se perfila como una prueba de fuego para el CNE. "Le corresponde al Partido Liberal hacer la propuesta sobre quién va a ocupar esa vacancia y, en este caso, el apoderado legal del partido acreditado ante el CNE ha presentado una solicitud pidiendo que esa vacancia se nombre al abogado Jorge Cálix. Será el CNE que tendrá que determinar si el abogado cumple con los requisitos de ley", explicó Germán Lobo, exconsejero del CNE. El exfuncionario reiteró que "también tendrá que analizar si existe algún precedente sobre este particular y de eso resolver si hay admisión o denegación". Recordó que uno de los antecedentes más cercanos se dio en las elecciones de 2021, mismo año en que se reformó la normativa vigente, cuando Mauricio Oliva, expresidente del Congreso Nacional, tras no lograr el triunfo en los comicios internos, fue inscrito antes de las generales como candidato al Parlamento Centroamericano (Parlacen) en el mismo ciclo electoral.

"El que hace la ley hace la trampa"

Octavio Pineda, dirigente liberal, aseguró que "el procedimiento debió ser que se presentaba la renuncia, el Central Ejecutivo convoca a una sesión, se analiza la renuncia y es el partido quien decide quién debe sustituirlo. Eso no se ha dado; yo no he sido convocado a una sesión y he consultado con mis compañeros y ninguno ha sido convocado". Reconoció que la solicitud ya se encuentra en el CNE; no obstante, señaló que se dejó a un lado el procedimiento establecido como órgano colegiado. "La Ley dice que no puede, artículo 115, numeral diez", sostuvo. Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), explicó que la designación del sustituto de Samuel García le corresponde al Partido Liberal. "El que hace la ley hace la trampa. Ya sabían que podía permitir algo. Se ha destilado mucho en Honduras de personas que de repente participan y en el momento tienen inhabilidades, y ponen a otro para que vaya a cuidarle el puesto; y cuando ya termina el proceso, le dicen: 'salte, que voy yo'", aseveró. Continuó: "La Ley Electoral le permite a las personas aspirar donde han nacido, en este caso él —Jorge Cálix— debe verificar que ha nacido o bien donde reside. Ese es el entuerto jurídico en el que hoy en día se está. Al final esto no deja de ser político y es el partido el que deberá definir qué es lo que más le conviene". El artículo 115, numeral diez, de la normativa establece: "No se podrá inscribir como candidato a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en otro partido o en el mismo período electoral". Samuel García, quien actualmente funge como coordinador departamental en la campaña de Salvador Nasralla, figura entre los señalados por actos de corrupción en la reciente edición de la Lista Engel. García afirmó que la incorporación de Jorge Cálix como candidato propietario por Olancho es un paso estratégico para consolidar al liberalismo en el departamento.