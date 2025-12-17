Roberto Contreras: “El retraso solo beneficia a Libertad y Refundación”

Cortés. Honduras.

Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL) y alcalde de San Pedro Sula, anunció este miércoles la convocatoria a una sesión extraordinaria del máximo órgano partidario con el objetivo de manejar la crisis política que atraviesa el país y respaldar la reactivación inmediata del escrutinio especial en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Contreras explicó, durante una entrevista, que la convocatoria busca sentar una posición clara del Partido Liberal ante el impasse electoral y evitar que se intente sacar ventaja política del proceso. Afirmó que el partido Libertad y Refundación (Libre) “ya fue derrotado en las juntas” y que no tiene, a su criterio, margen de acción en el actual escenario poselectoral.

“Lo que estamos manejando en este momento es una crisis política en el país y lo que queremos evitar es que alguien quiera tomar ventaja sobre un proceso electoral”, expresó el dirigente liberal.

Contreras subrayó que la prioridad del Partido Liberal es alcanzar consensos junto al Partido Nacional para respaldar plenamente a las consejeras del CNE, reactivar de inmediato el escrutinio especial y detener las protestas en las calles.