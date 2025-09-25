Rixi Moncada amenaza con una Ley Tributaria más dura si gana las elecciones

Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, advirtió que, de no aprobarse la Ley de Justicia Tributaria en el actual Congreso, impulsará una versión “mucho más fuerte y más contundente” si resulta electa.
La aspirante oficialista lanzó la advertencia la noche del miércoles durante un mitin en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula.
“Es mejor que le ayuden a aprobar dicho proyecto de ley, porque si no se aprueba en este periodo, lo que viene tiene que ser mucho más fuerte y más contundente. Todos los ricos deben pagar impuestos, no debe haber excepciones”, expresó.
Moncada enfatizó que, de triunfar Libre, impulsarán iniciativas más severas que harán que el actual proyecto “se vea muy suave”.
Añadió que encabezará personalmente los proyectos de reforma que entregarán al nuevo Congreso, acompañada de sus seguidores, bajo el argumento de que los cambios son necesarios para “que en el país haya justicia”.
De acuerdo con el dictamen de Ley de Justicia Tributaria, que se encuentra en el Congreso Nacional sin lograr consenso, esta ley pretende “eliminar los regímenes de exoneraciones fiscales vigentes, establecer el marco normativo e institucional adecuado para controlar los abusos de las empresas exoneradas”.
El Ejecutivo la presenta como una vía para corregir desigualdades y aumentar la recaudación; sin embargo, críticos sostienen que la propuesta carece de consenso y podría frenar la inversión privada en el país.
El proyecto ha desatado un fuerte enfrentamiento político y económico: las principales organizaciones empresariales y las bancadas de los partidos Nacional y Liberal lo rechazan de manera frontal, argumentando que afectará la competitividad y la generación de empleo.
Para aprobar esta ley se necesitan 65 votos de los 128 diputados.