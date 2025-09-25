Rixi Moncada amenaza con una Ley Tributaria más dura si gana las elecciones

Tegucigalpa, Honduras

Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, advirtió que, de no aprobarse la Ley de Justicia Tributaria en el actual Congreso, impulsará una versión “mucho más fuerte y más contundente” si resulta electa. La aspirante oficialista lanzó la advertencia la noche del miércoles durante un mitin en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula.

"Es mejor que le ayuden a aprobar dicho proyecto de ley, porque si no se aprueba en este periodo, lo que viene tiene que ser mucho más fuerte y más contundente. Todos los ricos deben pagar impuestos, no debe haber excepciones", expresó. Moncada enfatizó que, de triunfar Libre, impulsarán iniciativas más severas que harán que el actual proyecto "se vea muy suave". Añadió que encabezará personalmente los proyectos de reforma que entregarán al nuevo Congreso, acompañada de sus seguidores, bajo el argumento de que los cambios son necesarios para "que en el país haya justicia". De acuerdo con el dictamen de Ley de Justicia Tributaria, que se encuentra en el Congreso Nacional sin lograr consenso, esta ley pretende "eliminar los regímenes de exoneraciones fiscales vigentes, establecer el marco normativo e institucional adecuado para controlar los abusos de las empresas exoneradas".