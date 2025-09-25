Instalación de GPS en maletas electorales sigue sin agenda en el CNE

Tegucigalpa, Honduras

"Tenemos múltiples temáticas. Yo sí quiero hacer un énfasis importante en recordar que hay cosas turnadas desde mi despacho. Hicimos la propuesta de que se hiciera la aplicación de una cinta de seguridad a las maletas electorales para su retorno y este todavía no ha sido puesto en agenda", comunicó la consejera Cossette López.

La instalación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) en las maletas electorales sigue siendo un tema en suspenso por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) , pese a que la propuesta ya fue entregada.

Señaló que "vamos a pedir que se coloque prontamente. Desde el 22 de agosto se recibió una propuesta a nivel de requerimiento técnico de parte del Centro Logístico Electoral (CLE) para poderle colocar un elemento de trazabilidad con GPS a las maletas electorales, que tampoco ha formado parte".

La propuesta, impulsada por la consejera López Osorio a través de peticiones técnicas, busca evitar impasses y pérdidas de las maletas electorales desde su salida hasta su retorno a las bodegas del CNE, problemática que generó un caos en las pasadas elecciones primarias.

"Yo he propuesto que haya una cinta de seguridad porque hubo más de 28,000 votos que se extraviaron en el retorno en las elecciones primarias y considero que eso no puede volver a suceder", aseguró López.