Retraso histórico: maletas tardaron 15 horas en trayecto de 10 minutos

Tegucigalpa, Honduras

A 10:19 am el equipo periodístico llegó a las instalaciones del Infop para movilizarse al Instituto Técnico Honduras , uno de los centros de votación en los que el material electoral llegó a las 8:00 de la noche. Para completar este recorrido de apenas 2.9 kilómetros, este rotativo tardó aproximadamente 4 minutos tomando la ruta del bulevar Fuerzas Armadas y entrando por la calle que está por Villas del Sol y que lleva a la Kennedy.

Incluso, los miembros de las Fuerzas Armadas dejaban el vehículo sin vigilancia para subir el material. Salieron con rumbo a Infop a las 11:25 am, en un recorrido que no duró más de 5 minutos.

En el centro educativo se estuvieron 13 minutos para recoger algunas maletas electorales que estaban apiñadas y solas en un aula. Este rotativo evidenció que no estaban custodiadas por las personas responsables.

Se detuvo cerca de la escuela para consultar a dónde quedaba, pero pocos metros antes de llegar se desvió por otra calle. La unidad de transporte llegó a 11:12 am, es decir, se tardó exactamente 9 minutos en completar la ruta.

En un principio se pensó que iba a Infop, pero en el bulevar Kennedy se desvió a la colonia Las Palmas. El conductor del vehículo aparentemente no conocía la ruta hacia el centro educativo José Simón Azcona, donde iba a traer más maletas electorales.

A las 10:36 am, después de un recorrido de siete minutos desde Infop, se encontró con la unidad de transporte cargado de equipo electoral y a punto de retornar a Infop. Se trataba de un rapidito de la ruta Carrizal-UNAH-La Sosa, con registro 0891. El vehículo salió del centro educativo a las 11:03 am.

Pero esta situación no solo ocurrió en la Oswaldo López, ya que en la John F. Kennedy, ubicada a dos minutos, también hubo retraso en la entrega de maletas. La gente también inició a votar hasta altas horas de la noche.

“Nos preguntamos como ciudadanos que queremos ejercer el voto, ¿a quién se responsabiliza de este relajo? Es la primera vez en la historia que se ve algo así, que las urnas no llegan a tiempo. O sea, y más que todo, nosotros, los pobladores de Kennedy, ahí cerquita, a metros nuestros”, señaló.

Una de las personas que vive en la zona contó que ejerció el sufragio en el Hato de Enmedio, pero a su esposo le tocaba votar en la Oswaldo y no lo hizo hasta después de medianoche.

“Por más que uno quiera ser democrático, justo, justificar el tráfico, la verdad es que uno no confía plenamente, porque no hay nadie que diga, bueno, pasó esto. Se supone que sí, que salieron los del CNE a dar declaraciones, pero esta no es la primera vez que hacemos elecciones y un atraso de tantas horas, sí deja que pensar”, cuestionó otra votante.

El CNE pidió disculpas, pero responsabilizó a la empresa de transporte por el retraso, acusándola de retener las maletas electorales y de incumplir el contrato. La empresa, a su vez, culpó al CNE. Mientras tanto, el Ministerio Público investiga al ente electoral, a la empresa y a las Fuerzas Armadas.