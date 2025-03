Cossette López: “alguien planificó algo más”

Tegucigalpa

Aceptó que “las cosas que se planificaron en el resto del país salieron como debían. Si las cosas no salen como se planificaron, es porque alguien planificó algo más”.

Explicó que “hasta las 5:00 a.m de hoy todo marchaba con normalidad y según los tiempos estipulados. En el resto del país las cosas marchaban con normalidad. Las incidencias comenzaron a ocurrir en el Distrito Central, en el resto del país las incidencias fueron menores”, contó.

Reconoció que ha recibido mensajes. “El pueblo hondureño ha confiado en nosotros al frente de este proceso y aquí estoy dando la cara de frente, a diferencia de quienes me han escrito desde el inicio del día insultándome y queriéndome amedrentar, a esta hora estoy aquí y no estoy buscando culpables, porque en este punto lo que se buscan son soluciones”, dijo en el inicio de su intervención.

Previamente en X, Cossette reveló que “Hay rutas en el Distrito Central que salieron desde las 7:00 AM del INFOP y no tiene ningún sentido que no hayan llegado a su destino! Estamos investigando que sucede. ¡Retrasar maliciosamente el proceso y la instalación de las JRV es un ilícito! ¡Habrá consecuencias!”.