CNE aún no conoce solicitud para inscribir a Jorge Cálix

Tegucigalpa.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha recibido el expediente de inscripción de Jorge Cálix, diputado liberal que buscaría ser candidato a la reelección por Olancho. La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, indicó que la solicitud aún no ha sido sometida a análisis.

"La Ley Electoral ya establece una serie de regulaciones que el CNE simplemente se limita a aplicar. En este momento no podemos dar respuestas a ningún caso concreto, porque todos los casos que se han sometido a renuncias o sustituciones pasan por un procedimiento interno y finalmente llegan al pleno de consejeros", explicó Hall. La funcionaria electoral reiteró que “todavía no se ha emitido al pleno de consejeros un expediente o borrador respecto a esa situación particular, y como usted comprenderá, ninguno de los tres puede referirse por anticipado o debe dar por anticipado su postura”. Sin brindar mayores detalles respecto a cuándo se elevará a nivel de pleno la solicitud presentada por el apoderado legal del PL, a fin de que Jorge Cálix sea inscrito en reemplazo de Samuel García, Hall indicó que, por temor a recusaciones futuras, el pleno no podría brindar mayor información al respecto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Al margen del procedimiento establecido, el consejero del CNE Marlon Ochoa invocó el artículo 115, numeral 10, de la Ley Electoral para sostener la no inscripción de Jorge Cálix.

Antecedentes y argumentación legal