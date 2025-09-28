CNE separa a dos funcionarios por publicación indebida de papeletas donde aparecía Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras

En un comunicado leído este domingo por los tres consejeros —Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa—, el organismo afirmó que la acción de esos empleados afectó la credibilidad del proceso y provocó una pérdida de confianza que impide su continuidad laboral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) separó de sus cargos a dos funcionarios por la publicación indebida de una papeleta preliminar que incluyó a Jorge Cálix como candidato a diputado del Partido Liberal por el departamento de Olancho.

El CNE anunció que mantiene abiertas las verificaciones internas para determinar otras medidas “pertinentes y oportunas” y subrayó que las papeletas definitivas se publicarán el 2 de octubre, antes de pasar a impresión.

Las muestras actualmente visibles tienen carácter preliminar, se actualizan de forma constante y están sujetas a resoluciones del pleno y a una auditoría externa antes de convertirse en definitivas.

El pleno aseguró que ya identificó todos los casos con inconsistencias y que reflejó las vacantes generadas por renuncias.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Precisó que las sustituciones se tramitan bajo los requisitos y prohibiciones de la Constitución y de la Ley Electoral, y que esas reglas se aplican en igualdad de condiciones a todas y todos los candidatos a las elecciones generales de 2025.

El CNE condenó la manipulación de la información por parte de actores políticos que, “sin conocimiento exacto de los hechos”, difundieron mensajes contrarios a la verdad jurídica con el propósito de confundir a la población y a la opinión pública.

Finalmente, el organismo garantizó que las papeletas que llegarán a manos de los ciudadanos el 30 de noviembre de 2025 reflejarán únicamente a candidatas y candidatos que hayan cumplido todos los requisitos legales.