CNE separa a dos funcionarios por publicación indebida de papeletas donde aparecía Jorge Cálix

El Consejo Nacional Electoral (CNE) separó de sus cargos a dos funcionarios por la publicación indebida de una papeleta preliminar que incluyó a Jorge Cálix como candidato a diputado del Partido Liberal por el departamento de Olancho.
En un comunicado leído este domingo por los tres consejeros —Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa—, el organismo afirmó que la acción de esos empleados afectó la credibilidad del proceso y provocó una pérdida de confianza que impide su continuidad laboral.
El CNE anunció que mantiene abiertas las verificaciones internas para determinar otras medidas “pertinentes y oportunas” y subrayó que las papeletas definitivas se publicarán el 2 de octubre, antes de pasar a impresión.
Las muestras actualmente visibles tienen carácter preliminar, se actualizan de forma constante y están sujetas a resoluciones del pleno y a una auditoría externa antes de convertirse en definitivas.
El pleno aseguró que ya identificó todos los casos con inconsistencias y que reflejó las vacantes generadas por renuncias.
Precisó que las sustituciones se tramitan bajo los requisitos y prohibiciones de la Constitución y de la Ley Electoral, y que esas reglas se aplican en igualdad de condiciones a todas y todos los candidatos a las elecciones generales de 2025.
El CNE condenó la manipulación de la información por parte de actores políticos que, “sin conocimiento exacto de los hechos”, difundieron mensajes contrarios a la verdad jurídica con el propósito de confundir a la población y a la opinión pública.
Finalmente, el organismo garantizó que las papeletas que llegarán a manos de los ciudadanos el 30 de noviembre de 2025 reflejarán únicamente a candidatas y candidatos que hayan cumplido todos los requisitos legales.
El comunicado —identificado como No. 034-2025 y fechado el domingo 28 de septiembre de 2025— concluye con el compromiso de “construir democracia” y de resguardar la integridad del proceso electoral.
Horas antes, la autoridad electoral calificó el hecho como un “error en el sistema de divulgación”, retiró de inmediato la imagen y abrió una investigación para establecer responsabilidades.
Nasralla: Seré un respetuoso de la ley
Desde Choluteca, el candidato presidencial liberal Salvador Nasralla reaccionó a la controversia y fijó su postura: “Yo estoy de acuerdo con la ley, seré un respetuoso de la ley y para la ley me amparo en José Alfredo Saavedra, que es abogado, o en Maribel Espinoza. Si la ley no lo permite, no voy a violar la ley”.
Y agregó: “No he violado la ley nunca, por lo tanto, no voy a apoyar que alguien quiera violar la ley, aunque eso sea una costumbre”.