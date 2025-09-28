  1. Inicio
CNE separa a dos funcionarios por publicación indebida de papeletas donde aparecía Jorge Cálix

A través de un comunicado emitido por los tres consejeros, Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, el organismo afirmó que la acción de esos empleados afectó la credibilidad del proceso electoral.

El diputado Jorge Cálix participó en las primarias como aspirante presidencial del Partido Liberal.

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) separó de sus cargos a dos funcionarios por la publicación indebida de una papeleta preliminar que incluyó a Jorge Cálix como candidato a diputado del Partido Liberal por el departamento de Olancho.

En un comunicado leído este domingo por los tres consejeros —Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa—, el organismo afirmó que la acción de esos empleados afectó la credibilidad del proceso y provocó una pérdida de confianza que impide su continuidad laboral.

CNE retira papeleta que mostraba a Jorge Cálix como candidato a diputado

El CNE anunció que mantiene abiertas las verificaciones internas para determinar otras medidas “pertinentes y oportunas” y subrayó que las papeletas definitivas se publicarán el 2 de octubre, antes de pasar a impresión.

Las muestras actualmente visibles tienen carácter preliminar, se actualizan de forma constante y están sujetas a resoluciones del pleno y a una auditoría externa antes de convertirse en definitivas.

El pleno aseguró que ya identificó todos los casos con inconsistencias y que reflejó las vacantes generadas por renuncias.

Precisó que las sustituciones se tramitan bajo los requisitos y prohibiciones de la Constitución y de la Ley Electoral, y que esas reglas se aplican en igualdad de condiciones a todas y todos los candidatos a las elecciones generales de 2025.

El CNE condenó la manipulación de la información por parte de actores políticos que, “sin conocimiento exacto de los hechos”, difundieron mensajes contrarios a la verdad jurídica con el propósito de confundir a la población y a la opinión pública.

Finalmente, el organismo garantizó que las papeletas que llegarán a manos de los ciudadanos el 30 de noviembre de 2025 reflejarán únicamente a candidatas y candidatos que hayan cumplido todos los requisitos legales.

El pleno del CNE —mediante el comunicado No. 034-2025, leído por los tres consejeros— informó la separación de dos empleados.

El comunicado —identificado como No. 034-2025 y fechado el domingo 28 de septiembre de 2025— concluye con el compromiso de “construir democracia” y de resguardar la integridad del proceso electoral.

Horas antes, la autoridad electoral calificó el hecho como un “error en el sistema de divulgación”, retiró de inmediato la imagen y abrió una investigación para establecer responsabilidades.

Nasralla: Seré un respetuoso de la ley

Desde Choluteca, el candidato presidencial liberal Salvador Nasralla reaccionó a la controversia y fijó su postura: “Yo estoy de acuerdo con la ley, seré un respetuoso de la ley y para la ley me amparo en José Alfredo Saavedra, que es abogado, o en Maribel Espinoza. Si la ley no lo permite, no voy a violar la ley”.

Y agregó: “No he violado la ley nunca, por lo tanto, no voy a apoyar que alguien quiera violar la ley, aunque eso sea una costumbre”.

