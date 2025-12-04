Kevin López se sincera: motivo de salida de Olimpia, ofertas y tatuaje del león

Kevin López ha quebrado el silencio tras salir del Olimpia y ahora enfrenta un momento crucial en su carrera tras quedar como agente libre. Después de varios años en uno de los clubes más grandes del país, el delantero se muestra tranquilo y optimista mientras espera nuevas oportunidades. El 'Choloma' sí reconoció en esta entrevista con Diario La Prensa que su salida no fue la que esperaba, asume la situación con madurez, apoyado por su familia y confiando en que su futuro traerá nuevos retos y crecimiento, pero entiende que el mundo del fútbol está lleno de decisiones difíciles. En la misma comparecencia Kevin López aclaró los rumores sobre un tatuaje que mucha gente relacionó con el mismo Olimpia ya que es un león, explicando que se trata de un símbolo personal bíblico y de fe, sin intención de generar polémica.

El jugador subraya la importancia de la confianza y la continuidad para recuperar su nivel óptimo dentro del campo. Reconoce que algunas opiniones surgidas tras la eliminación de la Copa Centroamericana 2025, pero se mantiene firme para superar esas etapas difíciles y demostrar que sigue siendo un profesional comprometido.

- LA ENTREVISTA -

​​​​​¿Cómo han sido tus días desde que eres agente libre? Bien, tranquilo. Estoy esperando qué decisión tomamos, trabajando en casa para llegar bien a donde se decida. No podemos dejar de trabajar en lo físico ni bajar el ritmo, sé que el tiempo es corto y hay que llegar en buena forma al club donde decida continuar mi carrera. ¿Cómo te sentís después de esos años en Olimpia y ahora estar sin contrato? Estoy tranquilo. No era lo que queríamos ni la forma en que quería que terminara, pero la vida y las decisiones son así. Esta vez me tocó, pero estoy con mi familia, en lo personal trabajando para estar bien físicamente y confiando en que algo mejor va a salir.