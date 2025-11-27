Kevin López rompe el silencio tras su salida del Olimpia y envía mensaje

Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia continúa atravesando momentos complicados en la recta final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Las tensiones internas en el plantel han sido evidentes en las últimas semanas y ahora vuelven a reflejarse con la inesperada salida de otro jugador del club merengue. Esta vez, el protagonista es el mediocampista hondureño Kevin López , quien puso punto final a su etapa con los Leones.

Desde hace días se mencionaba que el ambiente dentro del vestuario no era el mejor, situación que habría provocado molestias en varios futbolistas. En el caso de López, su poca participación en el una vez titular habría sido determinante, ya que el jugador parecía cansado de ocupar un rol secundario.

La reunión que Eduardo Espinel celebró el pasado lunes con la dirigencia del Olimpia fue determinante: recibió el respaldo total para tomar decisiones en el plantel. Como resultado, se produjo la salida de José García, y ahora Kevin López parece seguir un camino similar, al ser considerada apenas la cuarta opción en el ataque merengue.