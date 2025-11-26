Olimpia con nueva salida: otro futbolista también se va en pleno torneo

Tegucigalpa, Honduras.

La reunión que sostuvo el lunes Eduardo Espinel con la dirigencia del Olimpia fue clara; le dieron el total respaldo para tomar las decisiones y por eso salió José García y ahora Kevin López estaría siguiendo los mismos pasos, pues es la cuarta opción en el ataque melenudo.

Este miércoles se ha confirmado que al igual que García, Kevin López, también ha tomado la decisión de dar un paso al costado y no llegó a los entrenamientos. El disgusto del Choloma se debe a que tampoco es del paladar del técnico uruguayo.

El Olimpia sigue en ebullición a pesar de que marcha en la primera posición del torneo. El martes se confirmó la salida del defensor José García, quien no entró en los planes del técnico Eduardo Espinel y se marchó del estadio al solo terminar el partido ante Marathón del pasado domingo y no esperó a sus compañeros.

López solo tenía contrato por un mes más con Olimpia, se le termina en diciembre, pero se ha molestado que a pesar que cuando ingresaba marcaba diferencia, la eliminación frente a la Liga Alajuelense donde falló en la tanda de penales, comenzó a ser señalado.

El disgusto del jugador es por los pocos minutos que está sumando, pues Espinel está dándole oportunidad a otros jugadores en ataque, pues Olimpia es una de las mejores plantillas que hay en el torneo. En el juego contra los esmeraldas ingresó en los últimos minutos.

Durante el duelo ante Marathón en la última jornada del fin de semana, López hizo el mismo gesto que José García, en pleno calentamiento decidieron parar y sentarse en el banco, pues miraban que Espinel tenía otros nombres en mente. Aunque López finalmente ingresó en el cierre del partido.

Olimpia descansó en esta fecha de mitad de semana y volverá a la actividad hasta después de las Elecciones Generales del próximo domingo. Kevin López ya tomó la decisión de apartarse del grupo, pues sabe que no entra en las decisiones de Eduardo Espinel que tiene a sus jugadores de los que consideran sí le pueden rendir.

La eliminación de la Copa Centroamericana ha sido el golpe que ha venido detonando el camerino de los leones, primero la renuncia de Espinel cuando fueron goleados por el Génesis, aunque la directiva lo convenció para seguir, pero se sabe hasta cuando pues su vínculo se termina al finalizar el torneo Apertura 2025-26.