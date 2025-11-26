  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?

El nuevo techado del Estadio Nacional es de una membrana arquitectónica de tecnología europea.

  • 26 de noviembre de 2025 a las 15:50 -
  • Redacción
¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?
1 de 14

El Estadio Nacional Chelato Uclés se unirá a los estadios que usan membrana arquitectónica en el techado
¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?
2 de 14

El Estadio Nacional Chelato Uclés contará con un techo moderno elaborado con membranas arquitectónicas, un material que muchos confunden con “lona” común, pero que en realidad es tecnología de última generación usada en recintos de clase mundial.
¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?
3 de 14

Estas membranas especiales, como ETFE, PTFE o PVC tensado, destacan por ser extremadamente livianas en comparación con estructuras metálicas tradicionales, lo que facilita diseños amplios y espectaculares.
¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?
4 de 14

Gracias a su bajo peso, este tipo de cubierta permite cubrir grandes extensiones sin necesidad de columnas adicionales, lo que mejora la visibilidad y crea un ambiente más limpio dentro del estadio.
¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?
5 de 14

Gracias a su bajo peso, este tipo de cubierta permite cubrir grandes extensiones sin necesidad de columnas adicionales, lo que mejora la visibilidad y crea un ambiente más limpio dentro del estadio.
¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?
6 de 14

Una de las grandes ventajas es que algunos materiales, como el ETFE, son semitransparentes y permiten el paso de luz natural al interior, generando un ambiente luminoso y más agradable.
¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?
7 de 14

Este ingreso de luz no solo mejora la estética del estadio, sino que contribuye al ahorro energético, ya que durante el día se necesita menos iluminación artificial
¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?
8 de 14

La iluminación natural también evita reflejos molestos tanto para jugadores como para aficionados, convirtiendo el espacio en un entorno deportivo más cómodo y visualmente equilibrado.
¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?
9 de 14

La membrana del nuevo techo dará al Chelato Uclés una apariencia futurista, ya que permite diseños ondulados, limpios y sin columnas, elevando el nivel arquitectónico del principal estadio del país.
¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?
10 de 14

Aunque parecen frágiles, estas membranas poseen una resistencia sorprendente, capaces de soportar lluvias intensas, calor extremo y condiciones climáticas variables sin deteriorarse.
¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?
11 de 14

Su durabilidad oscila entre 20 y 30 años, lo que garantiza una inversión sólida para la infraestructura deportiva de Honduras, reduciendo mantenimiento y asegurando larga vida útil.
¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?
12 de 14

Este tipo de tecnología ya se utiliza en estadios emblemáticos como el Allianz Arena en Alemania, el Estadio Olímpico de Londres y La Cartuja en España, confirmando su estándar internacional.
¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?
13 de 14

Maro Moncada no descuida nada y supervisa los trabajos que se están realizando en el estadio Nacional Chelato Uclés.
¿Qué es y para qué sirve la membrana arquitectónica instalada en el estadio Nacional?
14 de 14

"Seguimos avanzando en la construcción de un estadio digno, moderno y al nivel de los grandes escenarios internacionales", señaló en sus redes Mario Moncada.
Cargar más fotos