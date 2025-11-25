José García se va del Olimpia: Los motivos de su polémica salida

Tegucigalpa, Honduras.

El punto de quiebre ocurrió el pasado domingo durante el clásico ante Marathón , en un partido correspondiente a la jornada 18 del torneo Apertura 2025.

¡Bombazo en la cueva del León! Este martes se confirmó la salida del defensor José García del Olimpia, luego de que Diario LA PRENSA adelantara que el jugador habría protagonizado un acto de rebeldía que desencadenó la decisión final del equipo melenudo.

Fuentes cercanas al equipo campeón del fútbol hondureño, confirmaron a Diario LA PRENSA que García, molesto al ver que no tendría participación tras el ingreso del joven isleño Clinton Bennett, decidió sentarse en el banquillo y abandonar el calentamiento que realizaba el resto del plantel a un costado del campo. Este comportamiento no pasó desapercibido por el cuerpo técnico.

Ante este hecho, el entrenador uruguayo Eduardo Espinel, en conjunto con la directiva blanca, decidió poner fin al vínculo con el defensor en pleno desarrollo del torneo liguero en Honduras. La rescisión del contrato, que tenía vigencia de dos años más, se concretó la mañana de este martes tras una reunión entre el jugador y altos jerarcas del club.

La inconformidad del futbolista venía arrastrándose desde jornadas anteriores. A pesar de contar con un amplio recorrido, ocho títulos de Liga Nacional y una Liga de CONCACAF con el Rey de Copas, García no estaba satisfecho con los escasos minutos que recibió durante el torneo: 578 en siete partidos disputados. Fuentes internas señalan que, además, le incomodaba ser considerado como última opción en defensa.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

José García llegó a Olimpia en enero de 2021 y durante su paso por el club levantó varios campeonatos, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores al mando de Pedro Troglio.

Hasta el momento, el jugador no ha salido al paso para dar declaraciones sobre lo ocurrido, ni tampoco se conoce cual será su destino profesional de cara a la próxima temporada.