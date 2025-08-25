  1. Inicio
  2. · Deportes

Marathón tiene rival para su Centenario: Histórico equipo acepta invitación

El equipo verdolaga cumplirá 100 años de fundación el próximo 25 de noviembre.

Marathón tiene rival para su Centenario: Histórico equipo acepta invitación

El Club Deportivo Marathón celebrará el próximo mes de noviembre sus 100 años de Fundación.
San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Marathón festeja este año su centenario y para celebrarlo ha comenzado desde hace algunos meses con sus preparación.

Diario LA PRENSA ha conocido en Exclusiva que el cuadro verdolaga estará enfrentando a un histórico equipo mexicano que visitará San Pedro Sula en noviembre.

Se trata del Club de Fútbol Pachuca, quien aceptó la invitación que le hizo la junta directiva del Marathón para ser el equipo que esté en el histórico encuentro deportivo para festejar el centenario y se desarrollará el 14 de noviembre.

¡Motagua elimina al Saprissa y avanza en la Copa Centroamericana!

La respuesta del Pachuca a Marathón a la que Diario LA PRENSA tuvo acceso dice textualmente: "Nos honra formar parte de esta histórica celebración y confirmamos con entusiasmo nuestra participación en dicho encuentro, reconociendo la trayectoria y legado del Club Deportivo Marathón en el fútbol hondureño y regional"

Los dirigentes habían confirmado que el equipo invitado sería revelado en las próximos días. El Pachuca aceptó la invitación para ser parte de este compromiso. No será la primera vez que los verdes enfrenten a clubes mexicanos, pues en Concacaf.

El Pachuca de México será rival del Marathón en el partido del Centenario de los verdes.

El Pachuca de México será rival del Marathón en el partido del Centenario de los verdes.
Marathón cambia la sede del partido ante Olimpia: Fecha y boletos del clásico

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
kelvin.coello@diez.hn

Editor digital de deportes de Grupo Opsa con más de 18 años de experiencia en periodismo deportivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias