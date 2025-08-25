Marathón tiene rival para su Centenario: Histórico equipo acepta invitación

San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Marathón festeja este año su centenario y para celebrarlo ha comenzado desde hace algunos meses con sus preparación.

Diario LA PRENSA ha conocido en Exclusiva que el cuadro verdolaga estará enfrentando a un histórico equipo mexicano que visitará San Pedro Sula en noviembre.

Se trata del Club de Fútbol Pachuca, quien aceptó la invitación que le hizo la junta directiva del Marathón para ser el equipo que esté en el histórico encuentro deportivo para festejar el centenario y se desarrollará el 14 de noviembre.