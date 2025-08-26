¡Motagua elimina al Saprissa y avanza en la Copa Centroamericana!

San José, Costa Rica.

¡Sí se pudo! El Fútbol Club Motagua avanzó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 dejando eliminado al favorito Saprissa tras empatar 0-0 la noche de este martesen juego realizado en territorio tico. El conjunto azul resistió a los ataques del monstruo morado y con la igualdad pudo conseguir el cupo a la siguiente ronda del torneo más importante del área de Centroamérica. Tras el despido de Paulo César Wanchope del banquillo a finales de la semana pasada, el Saprissa estrenaba al técnico Vladimir Quesada, pero el cambio no dio efecto y el equipo se quedó fuera al no conseguir la victoria que necesitaba.

Con este empate en la última jornada de la fase de grupos, el Motagua se clasificó a los cuatros de final como líder con 8 puntos, mientras que el otro boleto lo consiguió el Cartaginés costarricense con 7 puntos, los mismos que el Saprissa, pero con mejor diferencia de goles. También quedaron fuera el Independiente panameño (6) y el Verdes beliceño (0). Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

MINUTO A MINUYO

FINALIZÓ: Motagua empata 0-0 y clasifica a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. El cuadro azul elimina al Saprissa.

Minuto 93 Luis Ortiz atento se queda con el balón tras cabezazo de Waston

Minuto 91 Cae jugador del Saprissa dentro del área y todo el equipo tico pide una falta penal que no se sanciona. Polémica en el tramo final y se salva Motagua

Minuto 90 Se añaden seis minutos en esta segunda parte. Resiste el Motagua.

Minuto 87 Ufff. Atento Padilla Discua despeja el balón en el área chica ante una llegada de jugador del Saprissa.

Minuto 86 Dos cambios en Motagua: Ingresan Giancarlo Sacaza y Luis Santamaría, se marchan Droopy Gómez y Jorge Serrano..

Hay gol del Cartaginés y golean 3-0 al CAI de Panamá. El Cartaginés está clasificando a cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Minuto 81 Cambio en Motagua: Ingresa Jefryn Macías y se marcha Carlos Mejía.

80 minutos: Motagua empata 0-0 ante Saprissa y Cartaginés vence 2-0 al CAI. Motagua y Cartaginés están clasificando a cuartos de final de Copa Centroamericana.

Minuto 78 Uffffffff. Remate dentro del área de Fidel Escobar y el balón pasa a un lado del arco. Cerca el gol del Saprissa y se salva Motagua.

Minuto 75 Desesperación en la afición y cuerpo técnico del Saprissa ya que no logran anotarle al Motagua y están quedando eliminados de la Copa Centroamericana.

Minuto 68 Remate de Fidel Escobar del Saprissa y el balón se marcha desviado. Pasa el peligro en el arco del Motagua.

Minuto 67 Uff. Luis Ortiz roza el balón tras el cobro de un tiro de esquina y la esférica se marcha a un lado del arco. Cerca el gol del Saprissa.

Minuto 64 Uyy. Contragolpe del Motagua que concluye con un remate de Carlos Mejía y el balón se marcha desviado. Oportunidad desperdiciada por el azul.

Minuto 62 Ahora tarjeta amarilla para Droopy Gómez por reclamos al árbitro.

Minuto 61 Tarjeta amarilla para Denis Meléndez del Motagua.

Llegamos a los 60 minutos y persiste el empate sin goles entre Saprissa y Motagua; los azules están avanznado a cuartos de final de Copa Centroamericana.

Minuto 58 Remate de Mariano Torres del Saprissa y el balón se marcha desviado.

Minuto 57 Cambio en Motagua: Se marcha lesionado el brasileño Jhon Cleber Oliveira e ingresa Mathías Vázquez.

Minuto 54 Cabezazo del Búho Meléndez que se marcha completamente desviado. Otra llegada del Motagua.

Minuto 50 ¡Uyyyyy! El portero del Saprissa se luce con gran atajada en el primer palo tras cabezazo de Jorge Serrano. Cerca el gol del Motagua.

Minuto 49 ¡Ufffff! Remate dentro del área del brasileño Cleber Oliveira y el portero del Herediano evita el gol de los azules.

Un cambio en Motagua para el inicio del segundo tiempo: Ingresó Clever Portillo y se marchó el amonestado Ricky Zapata.

Inicia el segundo tiempo entre Saprissa y Motagua.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Motagua empata 0-0 ante Saprissa y en el otro duelo Cartaginés vence 2-0 al CAI. Con esto, Motagua y Cartaginés están avanzando a cuartos de final.

Minuto 46 Conato de bronca entre Marcelo Santos y Fidel Escobar, el jugador del Saprissa recibe tarjeta amarilla.

Minuto 45 Se añaden dos minutos en la primera mitad.

40 minutos y no pasa en el Saprissa vs Motagua.

Minuto 38 Suave remate de Sebastián Acuña que detiene sin problemas Luis Ortiz.

Minuto 36 Afición del Saprissa se desespera tras conocer que hay gol del Cartaginés ante CAI.

Hay gol del Cartaginés ante CAI y lo ganan 1-0. Con estos resultados, Motagua como primero y Cartaginés de segundo están clasificando.

Minuto 31 ¡Ufff! Gustavo Herrera en el segundo palo no logra conectar un centro de Joseph Mora y otra vez se salva Motagua.

Minuto 30 Uyyy. Zurdazo de Gerson Torres tras ingresar al área y el balón se marcha desviado. Pelirgosa llegada del Saprissa y se salva Motagua.

Minuto 29 Calientan en Motagua los jugadores Cléver Portillo y Luis Santamaría, podrían ingresar debido a las amarillas de Ricky Zapata y Búho Meléndez.

Minuto 27 Luis Ortiz con los puños despeja un centro peligroso que llegaba desde el costado derecho.

Minuto 26 Tarjeta amarilla para Ricky Zapata tras dura falta sobre Gerson Torres.

Minuto 23 Carlos Mejía intentaba sacar un remate de larga distancia, pero es bloqueado por la zaga central del Saprissa.

Se cumplen 20 minutos y no hay ocasiones de gol en ninguna de las porterías. Con este empate, Motagua está clasificando a cuartos de final de Copa Centroamericana.

Minuto 17 Tarjeta amarilla para el Búho Meléndez tras fuerte falta sobre Fidel Escobar. El defensor del Motagua no es perdonado por el árbitro.

Se cumplen 15 minutos y persiste el empate sin goles.

Minuto 13 Mala noticia en Saprissa: No puede salir Mauricio Villalobos y sale del campo, ingresa en su lugar Marvin Loria.

Minuto 10 Mauricio Villalobos del Saprissa se mantiene en el campo luego de ser atendido por los médicos del Saprissa. Pasó el susto en el equipo tico.

Minuto 8 Gabriel Torres del Saprissa ingresa al área, busca hacer un recorte, pero atento Marcelo Santos evita el peligro.

Minuto 3 Uyyy. Luis Ortiz atento despeja el balón tras llegada de jugador del Saprissa.

Minuto 1 Luis Ortiz se queda con el balón tras cabezazo de su compañero Marcelo Santos

¡COMENZÓ! Saprissa y Motagua se enfrentan en duelo en el que buscan el pase a cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Ingresan a la cancha los jugadores titulares del Saprissa y Motagua.

Recordemos que el duelo Saprissa vs Motagua inicia a las 8:06pm y se verá en Honduras solamente por la señal de Disney Plus

Así sale el Deportivo Saprissa: Esteban Alvarado; Kenay Myrie, Pablo Arboine, Kendall Waston, Fidel Escobar, Joseph Mora; Sebastián Acuña, Mauricio Villalobos, Gerson Torres; Ariel Rodríguez y Gustavo Herrera.

El brasileño Jhon Cleber Oliveira hace su debut con Motagua.

El 11 titular del Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Sebastián Cardozo, Marcelo Santos, Ricky Zapata, Denis Meléndez, Oscar Padilla, "Droopy" Gómez, "Zapatilla" Mejía, Jorge Serrano y Jhon Cleber Oliveira

En caso de que Motagua pierda, debe de esperar que ocurra un empate en el duelo CAI vs Cartaginés.

Al Motagua le ajusta un triunfo o un empate para avanzar a cuartos de final de la Copa Centroamericana, el problema es que se mide ante el poderoso Saprissa y en territorio costarricense.

El duelo Saprissa vs Motagua de este martes 26 de agosto estará comenzando a las 8:06pm, horario de Honduras. En el territorio hondureño se podrá ver por la señal de Disney Plus.

Buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto del duelo Saprissa vs Motagua en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

EL ESCENARIO DE MOTAGUA:

Así clasifica: Con una victoria o un empate ante Saprissa. Si triunfa en Costa Rica, es primero. Si cae por un gol y hay empate entre Cartaginés y CAI. Si pierde por dos tantos y CAI empata sin anotar dos o más goles que los que registre Motagua ante Saprissa (ejemplo: si el Ciclón cae 3-1, CAI tiene que igualar 2-2, 1-1 o 0-0). Así queda eliminado: Si cae y hay ganador en el duelo entre Cartaginés y CAI. Si es derrotado por más de dos goles de diferencia. Si pierde por dos tantos y CAI empata habiendo anotado dos goles más que los que registre el Azul ante Saprissa (ejemplo: si el Mimado pierde 2-0 y CAI empata 2-2).