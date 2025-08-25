Técnico de Saprissa confirma baja clave y lanza dardo: “Somos los más grandes”

A las puertas de enfrentar el partido ante el Motagua, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, analizó el compromiso de la Copa Centroamericana y las posibilidades de superar esta primera ronda de líderes de grupo.
El timonel del conjunto morado tomó las riendas del club en un momento nada talentoso, pero se muestra positivo ante el conocimiento del plantel y también del rival.
"Pudimos ver el partido que jugaron contra el Cartaginés en casa, contra Marathón y el que jugaron el sábado ante el Victoria en una linda cancha. Creo que el equipo está en adaptación a la idea del profe Javier López y es importante conocer lo que está haciendo y lo que hizo".
Ante la posibilidad de enfrentar a Motagua con un técnico que recientemente viene tomando las riendas del club, Quesada fue muy contundente con su declaración.
"Independientemente que tenga pocos días o muchos, esperamos un partido de final, ellos y nosotros necesitamos sumar puntos. Esperamos hacer una gran presentación, para nosotros es una final".
Además, no escondió nada y confirmó la importante baja que tendrá en la parte ofensiva. "Mariano no puede estar en el partido y no voy a hacer la respuesta más grande. Quisiera que todos estuvieran al 100%. Mariano es un gran profesional y todavía tiene bastante lesión en su tobillo. Hemos decidido que repose, a ver si la baja lesión y podemos tenerlo en cuenta para el fin de semana".
Vladimir mandó un dardo sin querer a Olimpia, donde aseguró que: "Estamos en el equipo más grande e importante de Costa Rica y Centroamérica, la cantidad de títulos nos respaldan".
Y mandó en claro mensaje a sus jugadores. “El partido de mañana sabemos que está cargado de presión para nosotros, pero la frase la voy a repetir: el que no puede aguantar la presión en el Saprissa, no puede estar en el Saprissa".
También destacó: "Estos jugadores saben de qué se trata esto, y estamos obviamente mentalizados para mañana, con toda esa presión pero con el apoyo irrestricto de nuestra afición. Entendemos que vamos a enfrentar a un gran equipo y vamos a intentar hacer lo mejor posible para sacar la clasificación".
En lo que respeta al análisis del partido y la propuesta de juego que se debe ver mañana en este duelo de Copa Centroamericana.
"Somos los obligados a buscar el marco contrario, necesitamos ganar en nuestra cancha , pero tenemos que tener presente que vamos a enfrentar a un equipo grande de Centroamérica y debemos tener precauciones".
Y cerró con este recado a la afición morada: "Le diré a los aficionados , nosotros no sabemos si vamos a ganar mañana, el único que lo sabe es Dios, pero los muchachos van a salir al terreno a dar lo mejor y hacer un partido inteligente. Los partidos no solo se ganan en la cancha, sino en la grada".