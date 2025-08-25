Técnico de Saprissa confirma baja clave y lanza dardo: “Somos los más grandes”

Costa Rica.

"Pudimos ver el partido que jugaron contra el Cartaginés en casa, contra Marathón y el que jugaron el sábado ante el Victoria en una linda cancha. Creo que el equipo está en adaptación a la idea del profe Javier López y es importante conocer lo que está haciendo y lo que hizo".

El timonel del conjunto morado tomó las riendas del club en un momento nada talentoso, pero se muestra positivo ante el conocimiento del plantel y también del rival.

A las puertas de enfrentar el partido ante el Motagua, Vladimir Quesada , técnico de Saprissa, analizó el compromiso de la Copa Centroamericana y las posibilidades de superar esta primera ronda de líderes de grupo.

Ante la posibilidad de enfrentar a Motagua con un técnico que recientemente viene tomando las riendas del club, Quesada fue muy contundente con su declaración.

"Independientemente que tenga pocos días o muchos, esperamos un partido de final, ellos y nosotros necesitamos sumar puntos. Esperamos hacer una gran presentación, para nosotros es una final".

Además, no escondió nada y confirmó la importante baja que tendrá en la parte ofensiva. "Mariano no puede estar en el partido y no voy a hacer la respuesta más grande. Quisiera que todos estuvieran al 100%. Mariano es un gran profesional y todavía tiene bastante lesión en su tobillo. Hemos decidido que repose, a ver si la baja lesión y podemos tenerlo en cuenta para el fin de semana".

Vladimir mandó un dardo sin querer a Olimpia, donde aseguró que: "Estamos en el equipo más grande e importante de Costa Rica y Centroamérica, la cantidad de títulos nos respaldan".

Y mandó en claro mensaje a sus jugadores. “El partido de mañana sabemos que está cargado de presión para nosotros, pero la frase la voy a repetir: el que no puede aguantar la presión en el Saprissa, no puede estar en el Saprissa".

También destacó: "Estos jugadores saben de qué se trata esto, y estamos obviamente mentalizados para mañana, con toda esa presión pero con el apoyo irrestricto de nuestra afición. Entendemos que vamos a enfrentar a un gran equipo y vamos a intentar hacer lo mejor posible para sacar la clasificación".

En lo que respeta al análisis del partido y la propuesta de juego que se debe ver mañana en este duelo de Copa Centroamericana.

"Somos los obligados a buscar el marco contrario, necesitamos ganar en nuestra cancha , pero tenemos que tener presente que vamos a enfrentar a un equipo grande de Centroamérica y debemos tener precauciones".

Y cerró con este recado a la afición morada: "Le diré a los aficionados , nosotros no sabemos si vamos a ganar mañana, el único que lo sabe es Dios, pero los muchachos van a salir al terreno a dar lo mejor y hacer un partido inteligente. Los partidos no solo se ganan en la cancha, sino en la grada".