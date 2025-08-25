Denovan Torres se quiebra al recordar a Mayra Tercero y le dedica la victoria

En cuanto a su vida personal, Denovan fue consultado sobre la pérdida de su ex pareja, Mayra Tercero , quien falleció el pasado 13 de julio. Aunque el portero prefirió no profundizar en el tema por respeto a su memoria, sí quiso dedicar el triunfo del equipo a ella. "Sí, a ella, a las personas que han estado cerca de mí, que siempre me apoyan y para todos", dijo casi entre lágrimas.

Tras el partido, el arquero hondureño destacó el buen trabajo del equipo: "Gracias a Dios se suma de a tres". También se refirió a su presente en el equipo 'Canechero', un club que ha crecido desde el torneo pasado, cuando luchaban por evitar el descenso. "Siempre trabajando para ayudar al equipo y estar ahí cuando ellos necesiten", expresó el portero.

Denovan Torres fue la gran figura del triunfo de Juticalpa FC ante Real España en el Estadio Morazán. Con sus atajadas durante el partido, mantuvo la portería en cero y se convirtió en la pesadilla de "La Máquina" de Jeaustin Campos, que necesitaba sumar de a tres.

Hoy se logra una excelente victoria en un lugar muy complicado como el estadio Morazán.

Sí, gracias a Dios se suma de a tres. Acá donde pocos equipos van a sumar de a tres. Real España es un buen equipo, pero gracias a Dios estuvimos bien parados, concentrados y se logró el resultado que venía a buscar.

Jugar contra la España siempre te trae recuerdos cuando estabas en el otro lado de la ciudad.

Sí, sí, pero como te dije eso queda de recuerdos, bonitos recuerdos. Ahorita yo me debo a Juticalpa y siempre trabajando para ayudar al equipo y estar ahí cuando ellos necesiten.

Sos de los pocos jugadores que se han mantenido en el plantel luego de que el torneo pasado se peleara descenso y hoy vemos un gran equipo de Juticalpa y comandado por Denovan Torres.

Sí, por ahí la directiva me dio la confianza, el cuerpo técnico que llegó también me dio la confianza y solo le queda trabajar a uno, esforzarse al máximo para tener un buen rendimiento.

Hoy fuiste el héroe del partido con dos atajadas muy notables en el segundo tiempo y también le das tres puntos importantes al equipo.

Para mí el héroe es el equipo, el grupo. Tenemos un excelente grupo. Los que están jugando ahorita como los que entran son un excelente grupo y el mérito para ellos.

Es complicado hablar de eso porque cada técnico tiene su ideología. Eran grupos diferentes, pero el profe armó un buen equipo. Lo importante es que estamos unidos y el que entra siempre es para sumar.

¿El objetivo es clasificar a la siguiente, a la liguilla o a la triangular como es ahora?

Sí, es la idea. Vamos partido a partido sumando de a tres y tenemos que estar ahí en el nombre de Dios.

Denovan, lamentable el hecho de lo que pasó con tu ex pareja, con Mayra Tercero. ¿Cómo vivís este presente ya sin ella?

No quiero hablar de eso por respeto a ella, a la memoria de ella. Con todo respeto, pero disculpa, pero no quiero hablar de eso.

El triunfo de hoy, ¿se lo dedicas a ella?

Sí, a ella, a las personas que han estado cerca conmigo, que siempre me apoyan y para todos.

¿Siempre es una motivación?

Siempre va a ser, como te digo, no quiero tocar el tema, por respeto a la memoria de ella.