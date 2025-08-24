Juticalpa FC da el golpe y sorprende al vencer a Real España en el Morazán

San Pedro Sula, Honduras.

La primera parte fue un rotundo fiasco por ambos equipos: no hubo acciones peligrosas y la fricción de apoderó del cotejo en el recinto sampedrano. No obstante, la segunda mitad cambió en emociones en favor del equipo visitante.

El entrenador costarricense le dio oportunidad a tres jugadores Sub-20 ante los "canecheros", pero fue una estrategia fallida tras caer dolorosamente derrotados en partido que tuvo un pedazo de gol en la segunda mitad.

¡Mazazo Aurinegro! Real España perdió ante Juticalpa FC en un momento clave de cara a la última jornada de Copa Centroamericana. El equipo de Jeaustin Campos cayó 0-2 contra los olanchanos y cedió terreno en los primeros lugares del Apertura 2025.

Las emociones llegaron hasta el segundo tempo, donde David Mendoza abrió la lata en el marcador tras un cabezazo soberbio en el minuto 54' a través de un tiro de esquina por el costado derecho.

Tres minutos después, Real España buscó reaccionar mediante una acción a balón parado. Darlin Mencía se elevó por los aires para conectar con la cabeza, pero su testazo pasó por encima del travesaño de Denovan Torres.

Parecía que Juticalpa tenía una noche de ensueño en el Estadio Morazán. El guardián Denovan Torres estaba tocado por la varita mágica luego de sacar un zurdazo sensacional de Yeison Moreno, para evitar la caída en su portería.

La "Máquina" era una avalancha sobre el final del cotejo. César Romero estuvo a punto de anotar el golazo de la fecha, pero nuevamente Denovan Torres sacó el misil del exjugador de Puntarenas de Costa Rica.

Pero a la noche perfecta del Juticalpa le faltaba algo: un golazo descomunal. Y así lo hizo el defensor Elian Matute, que sacó un tremendo fierrazo de tiro libre que dejó parado a Onan Rodríguez para el 0-2 final.

Juticalpa FC escaló a la cuarta posición del campeonato. Los dirigidos por Humberto Rivera ahora tienen 11 puntos. Real España cayó al quinto lugar con diez unidades en el torneo Apertura 2025.

-- FICHA DEL PARTIDO --

(0) - REAL ESPAÑA: 65- Onan Rodríguez; 21- Edson Palacios (Brayan Moya 66'), 4- Ever Alvarado, 44- Anfronit Tatum, 56- Darlin Mencía; 28- Carlos Mejía, 33- Moisés Fajardo (Nixon Cruz 46'), 34- Cristopher Pike (Darixon Vuelto 46'), 52- Jonathan Róchez (César Romero 46'), 15- Dixon Ramírez; 16- Yeison Moreno (Carter Bodden 89').

GOLES: No hubo | AMARILLAS: Ever Alvarado | ROJAS: No hubo | DT: Jeaustin Campos.

(2) - JUTICALPA: 1-. Denovan Torres; 25. David Mendoza, 6. Júnior García, 4. Kelvin Matute, 24. Nicolás Gómez, 28. Axel Gómez (Elmer Güity 70'); 20. Roger Gonzáles, 14. Cristhian Altamirano (César Canales 70'), 35. Arbin Medrano (Luis Hurtado 46'); 18. Junior Lacayo (Carlos Fernández 46') y 9. Josué Villafranca (Ramiro Rocca 46').

GOLES: David Mendoza 54', Elian Matute 80' | AMARILLAS: Axel Gómez, Roger Gonzáles, Ramiro Rocca, Denovan Torres | ROJAS: No hubo | DT: Humberto Rivera.