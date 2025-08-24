Olancho FC y Marathón reparten puntos en la sexta jornada del Torneo Apertura

Olancho, Honduras.

La lluvia se hizo presente en Danlí antes del comienzo. Los primeros 25 minutos del partido fueron muy disputados, con las defensas sólidas en la parte de atrás y muy pocas oportunidades.

En un grandioso partido por la jornada 6 del campeonato, los Potros y el Monstruo Verde entregaron un gran duelo en el Estadio Óscar Marcelo Tinoco, en el que los dirigidos por Tilguath y el cuadro sampedrano se repartieron puntos.

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras continuó con sus acciones en Danlí con destellos del partido entre Olancho FC y Marathón, encuentro que estuvo cargado de polémica con dos goles anulados.

La primera polémica del partido llegó al minuto 30, cuando Alexy Vega recibió en posición legal dentro del área rival y avanzó a Messiniti para que el argentino solo la empujara. Sin embargo, el juez de línea levantó el banderín, indicando que el futbolista verdolaga se encontraba en fuera de juego.

El primer gol del partido llegó tras una gran jugada colectiva del Olancho FC, en la que Diego Rodríguez centró al área y Rodrigo De Oliveira remató de cabeza desde el punto penal para abrir el marcador.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Marathón intentó reaccionar, pero no logró emparejar el marcador y se fueron al descanso con ventaja para el club olanchano, que se sintió cómodo en la cancha tras llevarse la ventaja en el primer tiempo.

La segunda parte comenzó y Marathón se comenzaba a acercar a la portería de los Potros, pero sin tener fina la puntería para igualar las cosas en el Marcelo Tinoco y empezaban a desesperarse.

Pasaron los minutos y ambos clubes buscaron hacerse con el control del balón, pero fueron otros 40 minutos muy cerrados, y Marathón encontró el empate tras un penal que Alexy Vega se encargó de anotar al 90.

Con este empate entre Olancho y Marathón , ambos equipos se quedan con 11 puntos a la espera de lo que haga el Real España ante Juticalpa y Olimpia celebra este resultado porque queda como líder solitario.

Cabe mencionar que si Juticalpa le gana a La Máquina de Jeaustin Campos, empataría a Olancho y Marathón , ya que alcanzaría 11 unidades, mientras que si Real España es el ganador, sumará 13, quedándose a una unidad del actual campeón de Honduras.