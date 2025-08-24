Jugador del Barcelona se ofrece a otro club, descarte de Xabi y acuerdo con Donnarumma

Mercado: Xabi no tiene en sus planes a crack, Donnarumma cierra acuerdo, dos bajas en el City y futbolista del Barcelona se ofrece a otro equipo.
Conoce los fichajes, rumores y salidas en las últimas horas del mercado de pases internacional.
Gianluigi Longari detalla que el Napoli sigue en negociaciones con el Manchester United por Rasmus Hojlund.
OFICIAL // El Córdoba hizo oficial este domingo el traspaso del centrocampista Álex Sala al Lecce, de la Serie A italiana, y cerró así una operación marcada por la polémica surgida a raíz del anuncio unilateral previo por parte del club comprador cuando el acuerdo aún no estaba firmado.
Xavi Simos ha decidido dejar al RB Leipzig y su deseo es llegar a la Premier League para fichar con el Chelsea.
CONFIRMADO // Fabrizio Romano adelanta que Chukwuemeka se convierte en nuevo refuerzo del Borussia Dortmund por 25 millones de euros.
Fabrizio Romado detalló en exclusiva que Nico Paz ha decidido rechazar una oferta de 70 millones de euros del Tottenham: "Quiere quedarse en el Como con vistas a su futuro en el Real Madrid. El Real Madrid igualaría cualquier propuesta en cualquier caso. El club tiene una cláusula de recompra de 10 millones de euros en 2026, pero compensará a Como en el futuro".
Diario As informa que Christantus Uche deja al Getafe y se marchará a la Premier League a cambio de 20 millones de euros. Fabrizio Romano apunta que su destino es el Wolves.
Gian Piero Gasperini, entrenador actual de la Roma, en entrevista para RAI sobre Jadon Sancho: "Nunca dijo no a la Roma".
OFICIAL // El futbolista inglés Jonathan Rowe, que había sido apartado del Marsella francés y declarado transferible tras una pelea de vestuario con su compañero Adrien Rabiot, ha fichado por el Bolonia italiano.
El Real Betis se mantiene en negociaciones con el Manchester United para lograr el fichaje de Antony.
OFICIAL // Renato Sanches deja al Paris Saint-Germain y ficha por el Panathinaikos. Ambos equipos llegaron a un acuerdo para su cesión.
En los últimos días se hablaba de la posible salida de Santiago Giménez del Milan, sin embargo, el deseo del mexicano es continuar con el equipo italiano.
Desde Francia apuntan que el PSG ha puesto la mira en el juvenil de Portugal, Rodrigo Mora. Los parisinos estarían dispuestos a pagar 70 millones por la cláusula rescisión de su contrato.
Fabrizio Romano revela que el Tottenham Hotspur está dispuestos a ofrecer 70 millones por Savinho al Manchester City y espera que puedan aceptar el traspaso.
Según Tuttosport, Ilkay Gündogan no continuará en el Manchester City y sus agentes buscan contactarlo con la Juventus.
Fabrizio Romano adelanta que Donnarumma llegó a un acuerdo personal con el City y el italiano está interesado en unirse al equipo de Pep Guardiola
La prensa italiana informa que Mehdi Taremi abandonará al Inter de Milán antes del cierre del mercado de fichajes.
Según Diario de Sevilla, Oriol Romeu rescindirá su contrato con el Barcelona y ha sido ofrecido al Real Betis.
A esperas de conocer su futuro, Rodrygo fue titular este domingo con el Real Madrid ante el Oviedo. Sobre el futuro del jugador, Xabi Alonso fue claro: "Rodrygo hizo un buen partido. Me gustó y estoy contento. Rodrygo es uno de nosotros, necesitamos a todos los jugadores esta temporada”.
Xabi Alonso no tiene a David Alaba dentro de sus planes a largo plazo, por lo que su continuidad en el Real Madrid está en duda.
Matteo Moretto, experto en fichajes, informa que el guardameta del FC Barcelona Iñaki Peña firmará por el Elche en los próximos días.