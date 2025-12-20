Horóscopo de hoy, 20 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

Trata de no discutir por cosas sin importancia, esto te puede causar problemas con personas de autoridad.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Aparecen de pronto cuestiones económicas que afectan a tu estabilidad familiar. Tendrás que hacer frente a pagos inesperados que necesitarán toda tu concentración para solucionarlos. Saldrás airoso si compartes tus angustias.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Necesitarás una carta de libertad expresa si quieres tomar iniciativas fantasiosas en el terreno sentimental y no causar problemas, porque hasta te ocupabas de la parte más aburrida de la relación, la de controlar los aspectos materiales.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Se van a producir hechos a tu alrededor que no te gustarán y sin embargo, buscarás comprenderlos. Conocerás nuevas personas y te interesará ofrecer tu colaboración y comprensión. Jornada propicia para iniciar relaciones con una o varias personas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). La información que hoy te llega del exterior es alentadora, alimenta tus expectativas de cambios a medio plazo en tu entorno. Tendrás esperanzas también de cambios en el terreno amoroso, en el que echas de menos más acción.
LEO (23 julio - 22 agosto). Jornada complicada en lo profesional; surgirán conflictos relacionados con malentendidos no solucionados a tiempo. Tendrás que echar mano de tu habitual diplomacia para poner las cosas en su sitio. Te vendría bien relajación extra para no acumular estrés.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En el trabajo estás en una etapa tranquila, sin grandes cambios, aunque debes estar pendiente de tu entorno. Hoy puedes sorprenderte pensando en las estrategias que pondrás en práctica esta misma semana, y alguna de ellas te funcionará muy bien.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te va a apetecer mejorar tu hogar y tu vida íntima. Vas a conseguir encerrarte en lo más hondo de tu espíritu y enriquecerte emocionalmente. Surgen oportunidades de romance pero también aventuras y devaneos.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Alguna de las personas que entran en tu vida en estos momentos, ya sea en el trabajo o mediante amistades, puede ser muy importante en lo sentimental en un futuro relativamente próximo: dependerá de tu disponibilidad para el amor.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Pondrás todo tu empeño en alcanzar la máxima eficiencia, en superarte. Tu sensibilidad, especialmente activa en estos días, hará que te sientas inclinado a participar en proyectos caritativos o de apoyo a los demás.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu situación económica experimentará un cambio que llevabas esperando en los últimos tiempos. Tendrás suerte en tus inversiones, y especialmente con los asuntos de negocios. Si tienes socios, deja claros todos los destalles sobre los beneficios.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Se acerca un viaje que prepararás con cierta desgana, ya sea por el destino o por la compañías que te toca, de la cual no eres responsable. Si no tienes otro plan mucho mejor, te compensará salir para hallar nuevas experiencias.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Los cambios en la casa siempre traen tensiones, sobre todo si vives en pareja, así es que si la tuya tiene las cosas muy claras y tú no tanto, es mejor que no te metas en complicaciones y cedas el mando de las operaciones ante de verte envuelto en una guerra.