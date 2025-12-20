  1. Inicio
Horóscopo de hoy, 20 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos .

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 06:00 -
  • Agencia EFE
Trata de no discutir por cosas sin importancia, esto te puede causar problemas con personas de autoridad.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Aparecen de pronto cuestiones económicas que afectan a tu estabilidad familiar. Tendrás que hacer frente a pagos inesperados que necesitarán toda tu concentración para solucionarlos. Saldrás airoso si compartes tus angustias.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Necesitarás una carta de libertad expresa si quieres tomar iniciativas fantasiosas en el terreno sentimental y no causar problemas, porque hasta te ocupabas de la parte más aburrida de la relación, la de controlar los aspectos materiales.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Se van a producir hechos a tu alrededor que no te gustarán y sin embargo, buscarás comprenderlos. Conocerás nuevas personas y te interesará ofrecer tu colaboración y comprensión. Jornada propicia para iniciar relaciones con una o varias personas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). La información que hoy te llega del exterior es alentadora, alimenta tus expectativas de cambios a medio plazo en tu entorno. Tendrás esperanzas también de cambios en el terreno amoroso, en el que echas de menos más acción.

LEO (23 julio - 22 agosto). Jornada complicada en lo profesional; surgirán conflictos relacionados con malentendidos no solucionados a tiempo. Tendrás que echar mano de tu habitual diplomacia para poner las cosas en su sitio. Te vendría bien relajación extra para no acumular estrés.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En el trabajo estás en una etapa tranquila, sin grandes cambios, aunque debes estar pendiente de tu entorno. Hoy puedes sorprenderte pensando en las estrategias que pondrás en práctica esta misma semana, y alguna de ellas te funcionará muy bien.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te va a apetecer mejorar tu hogar y tu vida íntima. Vas a conseguir encerrarte en lo más hondo de tu espíritu y enriquecerte emocionalmente. Surgen oportunidades de romance pero también aventuras y devaneos.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Alguna de las personas que entran en tu vida en estos momentos, ya sea en el trabajo o mediante amistades, puede ser muy importante en lo sentimental en un futuro relativamente próximo: dependerá de tu disponibilidad para el amor.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Pondrás todo tu empeño en alcanzar la máxima eficiencia, en superarte. Tu sensibilidad, especialmente activa en estos días, hará que te sientas inclinado a participar en proyectos caritativos o de apoyo a los demás.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu situación económica experimentará un cambio que llevabas esperando en los últimos tiempos. Tendrás suerte en tus inversiones, y especialmente con los asuntos de negocios. Si tienes socios, deja claros todos los destalles sobre los beneficios.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Se acerca un viaje que prepararás con cierta desgana, ya sea por el destino o por la compañías que te toca, de la cual no eres responsable. Si no tienes otro plan mucho mejor, te compensará salir para hallar nuevas experiencias.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Los cambios en la casa siempre traen tensiones, sobre todo si vives en pareja, así es que si la tuya tiene las cosas muy claras y tú no tanto, es mejor que no te metas en complicaciones y cedas el mando de las operaciones ante de verte envuelto en una guerra.
