Fotos: gran ambiente, chicas e "infiltrados" en el Olimpia vs Platense

El Estadio Chelato Uclés vibró desde temprano con la alegría y el fervor de los aficionados que llegaron a apoyar a su equipo.
Así fue la llegada del técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, al Estadio Chelato Uclés.
Así fue la llegada de los jugadores del Olimpia al Estadio Chelato Uclés
Los aficionados de Olimpia, una vez más, demostraron su amor por el club. Este pequeño llegó acompañado de un peluche de león.
Los más pequeños decidieron asistir al estadio para apoyar al Olimpia.
Los aficionados del Platense no se quedaron atrás y también decidieron alentar a su equipo.
Cerca del comienzo del partido, el Estadio Chelato Uclés se encontraba con poca gente.
Estas aficionadas de Olimpia aprovecharon el lente de La Prensa para posar para una foto.
El lente de La Prensa siguió captando momentos de felicidad de los aficionados del Olimpia.
Esta pareja tambien aprovechó para posar para el lente de La Prensa.
Así comparten los lindos momentos los aficionados.
Las cámaras no dejaron pasar ningún momento ni ninguna foto.
Esta hermosa familia también fue fotografiada, y los más pequeños lucieron los colores de Olimpia.
El lente de La Prensa nos dejó esta linda foto de un padre y su hijo.
No faltaron las fotos ni los momentos de entusiasmo en el Chelato Uclés.