Tabla de Honduras: Olimpia triunfó y así quedaron Platense y Choloma

Tegucigalpa, Honduras.

La sexta fecha del certamen arrancó este viernes 22 de agosto con el duelo en Victoria vs Motagua; los Azules consiguieron sus primeros 3 puntos con un triunfo por la mínima ante la Jaiba Brava con un gol de Mathías Vázquez.

¡No sueltan la cima! La jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras continúa su curso y este sábado se reanudaron las acciones con el juego entre el Olimpia vs Platense en el Estadio Nacional. Los Albos salieron victoriosos sobre los escualos (3-1) y no dejan escapar el primer lugar tan fácilmente.

Por su parte, el CD Choloma cumplió con su tarea y consiguió sus primeros tres puntos tras derrotar al Génesis PN en casa. Ya llega a 4 unidades en el Apertura 2025.

Con estos primeros resultados, ya hay movimientos en la tabla de posiciones en Honduras. El Olimpia se mantiene firme como líder del Apertura 2025, ahora con 14 puntos, para esta fecha, estará inamovible en la cima de la tabla de posiciones, ya que le saca una ventaja de 4 unidades a sus máximos perseguidores.

En el segundo lugar se encuentra el Marathón con 10 y con la misma cantidad le siguen el Real España y el Olancho FC. El Platense se mantiene en el cuarto puesto tras la derrota ante los Albos, esto luego de quedarse con 9 unidades.

En el sexto puesto está el Juticalpa FC con 8 puntos, Lobos UPNFM con 7 y Motagua que es octavo con apenas 4 unidades, CD Choloma con la misma cantidad, Génesis PN con 3, y en el fondo de la tabla el Victoria, que sigue sin sumar puntos luego de cinco derrotas consecutivas.