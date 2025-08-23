Olimpia se impone ante Platense y se consolida en la cima

Tegucigalpa, Honduras.

El Club Deportivo Olimpia volvió a la senda del triunfo este sábado tras vencer 3.1 al Platense en duelo correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras. Tras dos consecutivos en el balompié hondureño, el cuadro olimpista nuevamente saboreó un triunfo en el juego disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

José Mario Pinto con un doblete y el joven Dereck Moncada, se encargaron de marcar los goles en la victoria del vigente campeón del fútbol catracho. Por el escualo descontó Erick Fajardo. Con esta victoria, Olimpia se consolida en la cima de la Liga Nacional de Honduras con 14 puntos y ahora se alistará para el choque ante Xelajú que sostendrá este miércoles por la Copa Centroamericana 2025. Es el último duelo de la fase de grupos y el león va por el pase a cuartos de final. En el caso del Platense, el cuadro porteño es quinto en la clasificación con 9 unidades.

LOS GOLES

El campeón nacional no necesitó mucho para romper la red escuala. Jorge Álvarez, que le hizo mucha falta al león en jornadas anteriores, dio una asistencia desde la banda derecha donde José Mario Pinto definió de zurda para el 1-0 en el minuto 13. 16 minutos más tarde, Olimpia volvió a topar la portería rival. Esta vez fue el Sub-20 Dereck Moncada, que poco a poco empieza a sonar más fuerte en el Rey de Copas y el fútbol centroamericano. Jorge Benguché mandó un centro corto dentro del área y Moncada liquidó de cabeza. Raúl Cáceres estaba molesto ante los dos goles blancos. Hizo un cambio estratégico y metió al killer de la Liga Nacional. Sí, hablamos de Erick Puerto, que solo necesitó 11 minutos para descontar en el marcador y endosar su sexto tanto en el Apertura 2025. Para el complemento Platense arrinconó a Olimpia. La zona baja merengue hacía aguas en la línea de cuatro y parecía que la noche estaba por derrumbarse para el equipo de Espinel. Sin embargo, el uruguayo movió sus piezas de ajedrez y metió al campo a Kevin López y Kevin Güity para ganar físico en el costado derecho. José García, Michaell Chirinos y Kevin López tuvieron el sartén por el mango, Orobio ya era la figura después del minuto 64', pero José Mario Pinto rompió el molde nuevamente para liquidar el costado inferior derecho de Orobio y decretar el 3-1 final.

FICHA TÉCNICA:

OLIMPIA: 1- Édrick Menjívar; 44- Edwin Lobo (Kevin Güity), 2- Emanuel Hernández, 4- José García, 31- Carlos Sánchez; 20- Jamir Maldonado, 23- Jorge Álvarez (Marcos Montiel 84'), 7- José Mario Pinto, 8- Edwin Rodríguez (Michaell Chirinos 75'), 70- Dereck Moncada (Kevin López 63'); 9- Jorge Benguché (Yustin Arboleda 75'). GOLES: José Mario Pinto 13 y 81, Dereck Moncada 29 DT: Eduardo Espinel. PLATENSE: 18- Javier Orobio; 25- Samuel Pozantes, 21- Brandon Santos, 31- Angelo Norales, 3- Rubén García; 23- Manuel Salinas, 19- José Carlos López, 8- Osman Rodríguez (Erick Puerto 33), 15- Ofir Padilla, 29- Carlos Pérez; 12- Georgie Welcome (Aldo Fajardo 66'). GOLES: Erick Puerto 44' DT: Raúl Cáceres.

MEJORES ACCIONES

FINALIZÓ: Olimpia vuelve a la senda del triunfo tras vencer 3-1 al Platense.

Minuto 90 Se añaden tres minutos.

Minuto 83 Uff. Remate de Chirinos y el portero del Platense desvía el balón.

Minuto 81 ¡Gooooooooooool del Olimpia! José Mario Pinto anota su doblete y le da tranquilidad al León ante Platense.

Minuto 79 Gol anulado al Olimpia por mano de Michaell Chirinos.

Minuto 74 Ufffffffffff. Bombazo de Kevin López y el portero del Platense se luce desviando la pelota.

Minuto 63 Uyyyyyyyyyy. Cabezazo de José García y el portero del Platense desvía la esférica de forma fabluosa.

Minuto 59 Uffffffffff. Jorge Benguché saca remate y el balón pasa rozando el palo.

Minuto 58 Ahora disparo de Fajardo y nuevamente Edrick Menjívar se queda con el balón.

Minuto 56 Ahora remate de Jorge Álvarez y el portero del Platense en dos tiempos se queda con la esférica.

Minuto 54 Uyy. Remate de Carlos Pérez y el portero Menjívar atento se queda con el balón.

Minuto 47 Remate desviado de Jorge Álvarez.

Inicia la segunda mitad: Triunfo parcial de 2-1 del Olimpia ante Platense en el estadio Nacional.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Olimpia vence 2-1 al Platense en bonito partido.

Minuto 45 Se añaden dos minutos en el primer tiempo.

Minuto 44 ¡Gooooooooool del Platense! El goleador Erick Fajardo anota el descuento ante Olimpia .

30 minutos: Olimpia doblega al Platense con goles de José Mario Pinto y Dereck Moncada.

Minuto 29 ¡Goooooooool del Olimpia! Dereck Moncada anota y el león aumenta su ventaja ante Platense.

Minuto 18 Uffffffffff. Disparo de Jorge Álvarez dentro del área que impacta en defensor del Platense. Cerca el segundo gol del Olimpia.

Minuto 15 Remate de Jorge Álvarez que detiene el portero del Platense sin dar ningún rebote.

Centro de Jorge Álvarez y José Mario Pinto de cabeza manda la pelota al fondo de las redes.

Minuto 13 ¡Gooooooooool del Olimpia! José Mario Pinto anota y es el 1-0 ante Platense.

Minuto 9 Remate de Jorge Benguché que se marcha completamente desviado del arco. Primer aviso del Olimpia.

Minuto 2 Uyy. Emanuel Hernández atento rechaza el balón ante el acedio de Georgie Welcome que se aprestaba a rematar de cabeza.

¡Comenzó! Olimpia y Platense se enfrentan en duelo clave por el liderato del Apertura 2025.

El 11 titular del Olimpia: 1- Édrick Menjívar; 44- Edwin Lobo, 2- Emanuel Hernández, 4- José García, 31- Carlos Sánchez; 20- Jamir Maldonado, 23- Jorge Álvarez, 7- José Mario Pinto, 8- Edwin Rodríguez, 70- Dereck Moncada; 9- Jorge Benguché.

El 11 titular del Platense: 18- Javier Orobio; 25- Samuel Pozantes, 21- Brandon Santos, 31- Angelo Norales, 3- Rubén García; 23- Manuel Salinas, 19- José Carlos López, 8- Osman Rodríguez, 15- Ofir Padilla, 29- Carlos Pérez; 12- Georgie Welcome

En el caso del Platense, los dirigidos por Raúl Cáceres han sido una de las gratas sorpresas en su regreso a la Liga Nacional y en la tabla de posiciones son cuartos con 9 unidades. Si el tiburón da el batacazo y lo gana este día, estarán durmiendo como líderes llegando a desplazar al Olimpia.

Olimpia, vigente campeón y líder del Apertura 2025, expone su liderato e invicto ante un equipo escualo que ha sido sensación en el inicio de la campaña. Los albos se ubican en la cima con 11 puntos, por lo que de ganar se estarían consolidando en la punta.