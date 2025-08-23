Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó

Condepor dio a conocer detalles e imágenes de cómo avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa. ¿Cuándo estará listo?
Condepor reveló fotografías de los avances en la remodelación del Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa.
Mario Moncada, comisionado de CONDEPOR, visitó la casa del Olancho FC y Juticalpa FC, quienes se frotan las manos para volver a su feudo.
“Este será el cuarto estadio con césped híbrido en Honduras, una inversión que garantiza calidad y dignidad para nuestro fútbol”, destacó el comisionado Moncada en sus cuentas oficiales de redes sociales.
Dentro de las grandes novedades del recinto olanchano, se le instalaron butacas nuevas de primer nivel. ¡Se ven sensacionales!
Además, las graderías del inmueble recibieron retoques en el color de la pintura.
De acuerdo con CONDEPOR, el césped híbrido del Estadio Juan Ramón Brevé ya cuenta con un 95% de avance.
Al engramillado híbrido del estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa le falta un 5% para quedar en óptimas condiciones.
Mario Moncada inspeccionó el feudo que está prácticamente listo para albergar partidos de Liga Nacional.
La modernización también ha llegado al Estadio Nacional en Tegucigalpa, Francisco Morazán en San Pedro Sula y Municipal Ceibeño en La Ceiba, mientras avanzan los trabajos en el Rubén Guifarro de Catacamas, Roberto Martínez Ávila, Fausto Flores Lagos, Argelio Sabillón y el Sergio Reyes en Copán
Un sensacional panorama del Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa.
"Será el cuarto estadio con césped híbrido en Honduras y su inauguración se prevé para septiembre, con la presidenta Xiomara Castro", reveló CONDEPOR en sus redes sociales.
Mario Moncada estuvo atento a observar cada detalle del estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
Se prevé que el recinto sea reinaugurado en la segunda semana de septiembre, posiblemente entre el 10 al 14 de septiembre, según conoció Diario La Prensa.
El costo de las obras en el estadio de Juticalpa es de L31,652,889.54 destinados a la empresa la Compañía de Ingeniera, Finanzas y Administración S. DE R.L. DE C.V. (COINFA).
Así de impecable luce la cancha del estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa.
También se han cambiado los dogaut y se ha instalado grama sintética a los costados del césped híbrido.