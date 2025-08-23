  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó

Se conoció la fecha que estaría listo el estadio de Olancho para su reestreno.

Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
1 de 17

Condepor dio a conocer detalles e imágenes de cómo avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa. ¿Cuándo estará listo?
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
2 de 17

Condepor reveló fotografías de los avances en la remodelación del Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa.
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
3 de 17

Mario Moncada, comisionado de CONDEPOR, visitó la casa del Olancho FC y Juticalpa FC, quienes se frotan las manos para volver a su feudo.
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
4 de 17

“Este será el cuarto estadio con césped híbrido en Honduras, una inversión que garantiza calidad y dignidad para nuestro fútbol”, destacó el comisionado Moncada en sus cuentas oficiales de redes sociales.
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
5 de 17

Dentro de las grandes novedades del recinto olanchano, se le instalaron butacas nuevas de primer nivel. ¡Se ven sensacionales!
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
6 de 17

Además, las graderías del inmueble recibieron retoques en el color de la pintura.
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
7 de 17

De acuerdo con CONDEPOR, el césped híbrido del Estadio Juan Ramón Brevé ya cuenta con un 95% de avance.
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
8 de 17

Al engramillado híbrido del estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa le falta un 5% para quedar en óptimas condiciones.
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
9 de 17

Mario Moncada inspeccionó el feudo que está prácticamente listo para albergar partidos de Liga Nacional.
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
10 de 17

La modernización también ha llegado al Estadio Nacional en Tegucigalpa, Francisco Morazán en San Pedro Sula y Municipal Ceibeño en La Ceiba, mientras avanzan los trabajos en el Rubén Guifarro de Catacamas, Roberto Martínez Ávila, Fausto Flores Lagos, Argelio Sabillón y el Sergio Reyes en Copán
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
11 de 17

Un sensacional panorama del Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa.
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
12 de 17

"Será el cuarto estadio con césped híbrido en Honduras y su inauguración se prevé para septiembre, con la presidenta Xiomara Castro", reveló CONDEPOR en sus redes sociales.
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
13 de 17

Mario Moncada estuvo atento a observar cada detalle del estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
14 de 17

Se prevé que el recinto sea reinaugurado en la segunda semana de septiembre, posiblemente entre el 10 al 14 de septiembre, según conoció Diario La Prensa.
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
15 de 17

El costo de las obras en el estadio de Juticalpa es de L31,652,889.54 destinados a la empresa la Compañía de Ingeniera, Finanzas y Administración S. DE R.L. DE C.V. (COINFA).
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
16 de 17

Así de impecable luce la cancha del estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa.
Así avanza la remodelación del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa: cuántos milllones costó
17 de 17

También se han cambiado los dogaut y se ha instalado grama sintética a los costados del césped híbrido.
Cargar más fotos