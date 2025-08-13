Reveló curioso pasado: La historia de Desire, aficionada viral del Platense

Conoce la historia de la aficionada hondureña más sexy del Platense que se ha vuelto viral en los últimos días en las redes sociales.
Esta imagen tomada por el periodista Américo Navarrete y compartida en sus redes sociales se viralizó en las redes sociales ya que en ella se ve a una linda joven con la camiseta blanca del Platense. La fotografía fue en el estadio Morazán durante el Platense vs UPNFM.
En la red social de Facebook se viralizó la imagen de la aficionada del Platense y en Diario LA PRENSA pudimos conocer la historia de la chica más linda que apoya al carismático equipo escualo.
Su nombre es Desire García y es la aficionada del Platense que se hizo viral el fin de semana desde el pasado 10 de agosto en el triunfo de 4-1 del cuadro escualo ante UPNFM por la jornada 4 del Apertura 2025-2026.
Desire se paseó junto a su hermana Estacy García en el sector de preferencia del estadio Morazán de San Pedro Sula y robaron muchos suspiros.
Desire cuenta con 27 años de edad y estudia Licenciatura en Ingeniería Financiera.
Desire también labora como modelo y nos contó detalles de la manera en que surgió su amor por el Platense.
¿Quién le inyectó ese amor por Platense?, le consultamos a la linda Desire y respondió: "Gracias a Dagoberto Valladares, esposo de una tía. Fue como un padre para mí y él fue aficionado de Platense hasta sus últimos días", nos reveló.
La bella chica contó los motivos de su sentimiento al Tiburón y no por otros clubes como Olimpia o Motagua: "El Platense es un equipo histórico, noble y sobre todo muy luchador, es algo que a mí siempre me ha inspirado a creer en el club", indicó de manera contundente.
Desire señaló que el descenso del Platense en la ciudad de El Progreso es el momento más amargo que recuerda.
La señorita García nos contó la manera en que reaccionó tras conocer que Platense volvía a la Liga Nacional: "Fue una alegría total, imagínese apoyar a su equipo en segunda división con la ilusión de volver a primera y se te cumpla, fue épico", recordó.
Le consultamos por sus jugadores favoritos en el actual Platense y no dudó en responder: ""Samuel Pozantes, Georgie Welcome, Gio Puerto, Carlos Pérez, Elías García y Brandon Santos", indicó.
Desire cuenta con muchos fans, para fortuna de muchos la chica nos confesó que se encuentra soltera y sin compromiso.
Una de las confesiones de la aficionada más sexy del Platense es que se realizó una liposucción, procedimiento de cirugía estética que elimina la grasa corporal para remodelar el cuerpo.
Sorpresa: Otra de sus confesiones es que ella anteriormente se ha desempeñado como futbolista.. Juega como volante por la izquierda y además en el centro del campo.
La linda Desire ha formado inclusive selecciones menores de Honduras en el fútbol femenino.
La aficionada viral del Platense también nos reveló que fue novia de un reconocido futbolista hondureño que hoy milita en el exterior.
La guapa modelo nos comentó que cuenta con 18 tatuajes en su cuerpo.
¿Qué promesa haría si Platense es campeón?, le consultamos y señaló: "Prometo hacer un tatuaje de tiburón en una parte de mi cuerpo", dijo.
Desire señaló que en su momento ha recibido propuestas indecentes de personajes de Honduras.
En Instagram a la chica se le puede encontrar como escarlethgm y cuenta con más de 29 mil seguidores.
Por otra parte también cuenta con su propia de Tik Tok en donde tiene más de 157 mil seguidores.