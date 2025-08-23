Tiktoker de El Salvador arremete contra Supremo y Nasralla: Toman dura decisión

Tiktokers de la selección de El Salvador evidenciaron su frustración tras la derrota de 2-1 sufrida ante los chicos de Honduras. Los seleccionados salvadoreños denunciaron a Supremo e inclusive a Salvador Nasralla.
La noche del viernes 22 de agosto, tiktokers de Honduras vencieron 2-1 a los de El Salvador bajo un llenazo en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
El duelo entre tiktokers de Honduras y de El Salvador fue de mucho roce y de polémicas al extremo de que los salvadoreños llegaron a dar la amenaza de que se retiraban en pleno juego.
Horas después del partido, tiktokers de la selección de El Salvador denunciaron a Supremo y se quejaron del supuestamente juego brusco por parte de los chicos de Honduras.
"El resultado hubiese sido diferente, pero todo El Salvador sabe lo que pasó...", se quejó en sus redes sociales el tiktoker salvadoreño Soy El Ricky.
El tiktoker Soy El Ricky denunció su enfado con los chickos de la selección de Honduras: "Se dedicaron a golpear. Yo no estoy molesta con la afición, mi molestia es con Supremo", indicó.
Soy El Ricky denunció a Supremo: "me dijo que no salíamos vivos de Honduras si nos retirábamos del juego, el árbitro no nos pitó un penal y nos anularon un gol", mencionó.
"Nos robaron. En El Salvador tratamos bien a la gente, nosotros dimos seguridad", fue otra de las quejas de Soy El Ricky, tiktoker y líder de la selección salvadoreña.
"Supuestamente son profesionales. Yo no vuelvo a salir, mejor hay que hacer los juegos en El Salvador", fue otra queja del tiktoker salvadoreño.
El tiktoker salvadoreño fue objeto de agresión por parte de la afición hondureña y lamentó el incidente: "Aquí la gente de Honduras lo toma con odio y violencia. En El Salvador la gente tiene cultura", puntualizó.
Soy El Ricky mención que no volverá a jugar en Honduras: "Son experiencias que se ganan para no hacerla y no poder volver a viajar", dijo.
Soy El Ricky denunció a Supremo por los incidentes ocurridos la noche del viernes en el estadio Morazán.
"Supremo es capaz de quitarse la vida con tal de verse bien. No podes preferir un resultado que velar por la seguridad de un amigo", señaló Soy El Ricky.
"Todo el éxito que Supremo ha tenido éxito es por el apoyo de los salvadoreños. Nos tiraron botellazos, la gente hondureña celebra el golpe que me dieron", cerró diciendo Soy El Ricky.
Posteriormente en su cuenta oficial de Facebook,el tiktoker salvadoreño evidenció su molestia por la narración de Salvador Nasralla durante el juego ya que el candidato presidencial señaló que no "saldrían vivos" si decidían suspender el partido.
Soy El Ricky también se quejó del arbitraje mediante sus redes sociales.
El tiktoker salvadoreño Yeik también se unió a las críticas: "Hay otros creadores que ni entraron al juego, nos esforzamos durante la semana. Por algo pasan las cosas", puntualizó.