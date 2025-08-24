Hermosas chicas, pesadilla del Real España, héroe y caballo en pleno partido

Estas son las mejores imágenes del cierre de la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 en los juegos entre el Olancho FC vs Marathón y Real España vs Juticalpa FC.
La acción comenzó en el Estadio Marcelo Tinoco. Los potros se midieron ante los verdolagas en un entretenido duelo que tuvo de todo.
Las graderías del estadio donde se vivió el empate entre los olanchanos y los sampedranos.
El estadio Marcelo Tinoco fue protagonista esta tarde en la Liga Nacional tras las lluvia previa del partido.
El área de los técnicos estaba inundada por una gran charco, prácticamente una piscina en dónde Tilguath y Lavallén tenían que pasar por una tabla para dirigir a sus jugadores.
Rodrigo de Olivera fue el autor del primer gol del partido. El Olancho FC estuvo con la ventaja en la mayor parte del partido.
Sin embargo, los verdolagas encontraron el empate por medio de Alexy Vega tras marcar desde el punto penal en la recta final del partido.
¡Ah, caray! Una de las imágenes más curiosas de lo que va en la Liga Nacional. La presencia de un caballo también se robó las cámaras, ya que el animal estaba detrás de un tiro de esquina.
Con este empate entre Olancho y Marathón, ambos equipos se quedan con 11 puntos y Olimpia celebra este resultado porque queda como líder solitario.
Más tarde se vino el partido entre el Real España vs Juticalpa FC. Una de las sorpresas fue la suplencia de 'Buba' López
Las cámaras de Diario LA PRENSA captaron a las hermosas chicas que estuvieron en el terreno de juego.
Las edecanes robaron miradas en el Estadio Morazán en la previa del juego ante los canecheros.
Este partido también fue de reencuentro. Ramiro Roca volvió al recinto sampedrano, mismo que fue su casa cuando vistió los colores del Real España.
El abrazo entre el delantero y viejos conocidos en el equipo sampedrano.
Los Aurinegros no la estaban pasando bien ante los canecheros. El equipo de Humberto Rivera le puso las cosas difíciles a los sampedranos
Las emociones llegaron hasta el segundo tempo, donde David Mendoza abrió la lata en el marcador tras un cabezazo soberbio en el minuto 54' a través de un tiro de esquina por el costado derecho.
Pero cerraron con broche de oro. El defensor Elian Matute, que sacó un tremendo fierrazo de tiro libre que dejó parado a Onan Rodríguez para el 0-2 final y silenciar todo el Morazán.
Jeaustin Campos no estaba nada contento, no es para menos, consumaron su segunda derrota en el torneo.
El héroe de la noche fue Denovan Torres, ya que tuvo una gran actuación y fue clave con sus atajadas. Salvo en muchas ocasiones al Juticalpa FC.
El Juticalpa FC consiguió tres puntos de oro y subió en la tabla para colocarse en el cuarto puesto con 11 unidades.
La decepción del conjunto aurinegro tras sufrir la segunda derrota del Apertura 2025.
La pesadilla del Real España tuvo nombre y apellido: Denovan Torres. Estuvo tocado por la varita mágica y tapó todo lo que pudo y sin duda alguna fue el mejor del partido.