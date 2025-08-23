¿Jorge Álvarez al extranjero? Esto dijo Espinel y lo que le preocupa de Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

El estratega del "Rey de Copas" analizó el partido y aseguró que lo más lo tiene preocupado es no darle descanso a los jugadores que vienen participando mucho. Comentó sobre si hay ofertas a Jorge Álvarez.

El Olimpia logró derrotar este sábado al Platense en el estadio Nacional por la jornada 6 del Torneo Apertura 2025. Tras finalizar el partido, el entrenador Eduardo Espinel habló tras recuperar la senda del triunfo con los Albos, esto luego de los empates en liga ante Juticalpa FC (2-2) y el Real España (0-0).

Asimismo, respondió sobre los rumores de salida de Jorge Álvarez al extranjero y cuándo estará listo su nuevo fichaje para debutar en el torneo Apertura 2025.

"En líneas generales se hizo un buen trabajo, era lo que esperábamos. Tuvimos posesión de balón, creamos situaciones y marcamos goles. Lo corregimos, pero el rival viene haciendo un buen campeonato".

¿Cómo hará Olimpia con la convocatoria de la selección nacional de Honduras?

"No me puedo acelerar a lo que puede pasar, veremos que jugadores van a la selección y estudiaremos con los que quedamos para enfrentar a Marathón. Siempre queremos jugar con los mejores, pero si no, veremos el reglamento hasta donde nos ampara".

¿Qué tan cerca está el equipo de mostrar el nivel que usted quiere?

"Desde el punto de vista futbolístico, el primer tiempo y parte del segundo, es lo que queremos, que el equipo sea protagonista con la pelota y que sepa moverse a la hora de atacar. Muchas veces no podemos exigir a los jugadores porque no están al 100%".

Este Olimpia, depende mucho de Jorge Álvarez...

"Lo he dicho siempre, en todo equipo tiene que haber jugadores de esa talla, por eso está en la selección. Los que han jugado por Jorge lo han intentado hacer bien, pero se notan las caracteristicas, no todos son iguales. A veces es imposible jugar de la misma manera, entonces nos adaptamos a la situación que vaya sucediendo en el partido. En cualquier parte del mundo cuando los jugadores importantes no están se extrañan".

Pero Edrick Menjívar es titular inamovible...

"Lo es porque el desgaste no es el mismo que un jugador de cancha. Igual, Andrés Salazar está próximo a jugar porque es un profesional que nos sorprendió para bien "

¿Qué le preocupa a Eduardo Espinel de Olimpia?

"A mi lo que preocupa es que no se me caigan los soldados, formamos un plantel corto y se acortó más con la salida de otros jugadores. Por ejemplo, a Jorge (Álvarez) lo teníamos que sacar antes, pero Edwin (Rodríguez) viene jugando mucho y varios casos así. Lo que me preocupa es no dar descanso por la seguidilla de partidos".

Se habla de Jorge Álvarez en el extranjero, ¿esto es real?

"No tengo nada de Jorge, lo que pase se verá".

¿Cómo ve a Mulet y cuándo estará listo?

"Está trabajando, venía de estar parado por una lesión muscular. Ahora tiene dos entrenamientos con nosotros y veremos cuando lo podemos integrar a lo táctico y lo que tengo entendido es que ya está habilitado para jugar los dos torneos".