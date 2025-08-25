Olimpia y Real España jugarán en Estados Unidos

New Orleans, Honduras.

Aprovechando el parón en el campeonato debido a la Fecha FIFA en donde la selección hondureña jugará eliminatorias rumbo al Mundial 2026 , tanto albos y aurinegros se enfrentando en partido amistoso en territorio estadounidense.

Olimpia y Real España, dos de los cuatros equipos grandes de la Liga Nacional de Honduras, estarán llevando su gran rivalidad rumbo a Estados Unidos.

El clásico del fútbol moderno se disputará en duelo amistoso el próximo 7 de septiembre en la ciudad de New Orleans, lugar en donde hay miles de hondureños y la noticia ha sido recibida de la mejor manera.

El partido ha sido denominado como el New Orleans Cup y en los próximos días se conocerán más detalles sobre el encuentro deportivo como ser el tema de los precios de la boletería y el estadio en donde se verán las caras.

Ambos clubes no podrán contar con algunas de sus figuras ya que estarán concentrados con la selección de Honduras para los duelos donde la Bicolor se enfrentará a Haití y Nicaragua por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

Olimpia y Real España se enfrentaron el pasado 16 de agosto en el estadio Morazán y empataron 0-0 en duelo correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

En lo que va del campeonato y tras seis juegos disputados, los merengues son líderes con 14 puntos y en el caso de la máquina es quinta con diez unidades.

Además, cabe recordar que los albos en el mes de julio fueron goleados por Motagua con un marcador de 3-0 en juego realizado en la ciudad de Houston en amistoso de preparación.

En dicho enfrentamiento, la gran figura de los azules fue Mathías Vázquez ya que se destapó con un doblete y el otro tanto fue obra del centrocampista Denis Meléndez.